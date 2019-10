DAY6 chính thức xác nhận nhóm sẽ trở lại vào ngày 22-10

Công ty quản lý JYP Entertainment mới đây đã đưa ra thông báo, các anh chàng tài năng của nhóm DAY6 sẽ chính thức quay trở lại đường đua âm nhạc vào ngày 22-10 sắp tới. Cụ thể, JYP đã đăng tải lên trang mạng xã hội chính thức của nhóm đoạn teaser cho album mới mang tên The book of us: Entropy. Theo đó, album sẽ chính thức lên kệ vào lúc 18 giờ ngày 22-10 thông qua các trang nhạc số.

Qua những nét vẽ được thể hiện trong đoạn teaser, có thể dễ dàng thấy được hình ảnh của một người đang cầm trên tay quả tim đỏ rực, với những từ heat, love, energy lần lượt xuất hiện, cùng tiếng đập của trái tim, tiếng tích tắc của kim đồng hồ, tiếng guitar trầm bổng, tất cả đã tạo nên một bầu không khi vô cùng bí ẩn nhưng mang đầy ẩn ý. Kết thúc đoạn video là những dòng chữ Sweet chaos, I’m losing control, But i like it thay phiên nhau xuất hiện, đã thú hút không ít sự tò mò từ phía người yêu nhạc.