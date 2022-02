Dựa theo tiểu thuyết Blood of the Policeman do nhà văn Nhật Bản Joh Sasaki chấp bút, Dòng máu đặc cảnh (The Policeman’s Lineage) đã nhanh chóng trở thành tác phẩm điện ảnh ăn khách nhất khi trình chiếu tại quê nhà Hàn Quốc.

Quy tụ dàn sao tên tuổi gồm Cho Jin Woong, Choi Woo Shik, Park Hee Soon… Chuyện phim xoay quanh nhân vật Choi Min Jae (Choi Woo Shik), cậu cảnh sát trẻ có niềm tin mãnh liệt vào đạo đức nghề nghiệp.



Poster phim Dòng máu đặc cảnh. Ảnh: PHP



Nhờ đức tính này, anh được thanh tra Hwang (Park Hee Soon) bên Bộ Nội vụ chú ý. Ông cử chàng lính mới sang đơn vị của Park Kang Yoon, điều tra viên cấp cao nổi tiếng nhờ thành tích bắt giữ tội phạm khó ai sánh kịp.

Nghi ngờ Park sử dụng nguồn tiền bất chính cho hoạt động phá án, thanh tra Hwang giao Choi Min Jae nhiệm vụ tìm kiếm bằng chứng chứng tỏ gã ta là cớm bẩn.