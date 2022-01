Câu chuyện xoay quanh nhân vật Ham Dae Gil (T.O.P), chàng thanh niên có “tài năng” thiên bẩm trong việc gian lận cờ bạc.

Vì trót gây sự với đám giang hồ địa phương, cậu phải chạy trốn lên Seoul, hành nghề đầu bếp ở một sòng bạc. Nhờ lanh lẹ lẫn thông minh, Dae Gil sớm được ông chủ chú ý rồi cất nhắc lên vị trí tay bài chủ chốt.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Vì quá chủ quan khinh địch, anh chàng lần lượt bị nữ chủ tịch Woo (Lee Ha Nee) và tên cáo già Jang Dong Sik (Kwak Do Won) gài bẫy, rơi vào tình cảnh thừa sống thiếu chết.

Nhằm trả thù chúng cũng như giải cứu cô bạn gái Mi Na (Shin Se Kyung), cậu ta quyết tâm tầm sư học đạo hòng lập ra một kế hoạch phục hận hoàn hảo.



Nhằm trả thù những kẻ hãm hại mình, “thiên tài cờ bạc” Dae Gil quyết tâm lập một kế hoạch phục hận hoàn hảo. Ảnh: PHP

Xuyên suốt 90 giây thời lượng, trailer Thần bịp: Tay sát gái đã ghi điểm qua việc khắc họa “thế giới đỏ đen” muôn màu muôn vẻ tại Hàn Quốc.

Sự khác biệt về bầu không khí, quy mô lẫn độ tinh vi của các chiêu trò gian lận giữa mỗi bối cảnh đều được trailer thể hiện rõ nét, mang đậm màu sắc Á Châu.



Trailer phim gây ấn tượng mạnh khi khắc họa thế giới đỏ đen tại Hàn Quốc.

Nhờ hình tượng tên sát thủ máu lạnh Vick (Mật Danh Iris, 2009) và người chiến sĩ giàu nhiệt huyết Oh Jung Bum (71: Into the Fire, 2010), T.O.P đã chứng tỏ bản thân không chỉ là một rapper mà còn là tài tử thực lực.



T.O.P hứa hẹn tỏa sáng với màn hóa thân thành gã trai hư nghiện cờ bạc.

Đảm nhận tuyến phản diện lắm mưu mô: cáo già Jang Dong Sik và bậc thầy đánh bạc A Quỷ, Kwak Do Won cùng Kim Yun Seok – hai tên tuổi lớn trong làng diễn xuất sẽ khiến chàng rapper nhóm BIGBANG phải lên bờ xuống ruộng.



Tuyến phản diện của phim được đảm nhận bởi hai tên tuổi hàng đầu của làng diễn xuất Hàn Quốc.

Ngoài ba gương mặt kể trên, Thần bịp: Tay sát gái còn chiêu mộ thành công dàn diễn viên phụ nổi tiếng gồm Yu Hae Jin, Lee Ha Nee, Shin Se Kyung...

Thần bịp: Tay sát gái (Tazza 2: The Hidden Card) sẽ khởi chiếu tại các hệ thống rạp trên toàn quốc từ ngày 21-1.