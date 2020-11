Kelly Marie Tran cùng dàn sao hạng A lồng tiếng The Croods 2

Dàn sao Hollywood nổi tiếng gồm nữ diễn viên gốc Việt Kelly Marie Tran và nam diễn viên Peter Dinklage của loạt phim Game of Thrones, cùng nữ diễn viên Leslie Mann giữ vai trò lồng tiếng cho những nhân vật vô cùng thú vị này.



Peter Dinklage vai Phil Betterman

Sở hữu khả năng sáng tạo vô biên, Phil Betterman là một người đàn ông giỏi giang và có thể chế tạo ra những phát minh tuyệt vời giúp cuộc sống của gia đình anh trở nên an toàn và thoải mái hơn.

Tự cho mình nằm ở một nấc cao hơn trên bậc thang tiến hóa, ông chủ của nhà Betterman nghĩ rằng họ mới chính là tương lai của nhân loại còn nhà Croods chỉ là quá khứ.

Để có thể mang tới một nhân vật có cá tính đa chiều, các nhà sản xuất đã tin tưởng lựa chọn nam diễn viên Peter Dinklage.

Chủ nhân của bốn giải Emmy nhanh chóng tìm được những khía cạnh thú vị nhưng cũng dễ đồng cảm của một người đàn ông hiện đại hơi có phần hợm hĩnh như Phil.

Leslie Mann vai Hope Betterman

Giống với chồng mình, Hope Betterman tin rằng cô am hiểu tường tận mọi thứ và cũng dành cho nhà Crood những ánh nhìn thương hại.

Cũng xuất phát từ bản năng chăm lo cho tổ ấm, những hành động của Hope đôi lúc cứng nhắc và thái quá hệt như cách nhà Crood bảo vệ các con của mình.

Tuy nhiên Hope dần nhận ra không phải việc gì cũng có thể xử lý bằng lý trí. Liệu cô có thể sớm tìm lại được con người hoang dã của mình trên hành trình phiêu lưu cùng nhà Crood?





Một nhân vật thích kiểm soát và có phần tính toán như Hope thường sẽ đóng vai trò của một kẻ ác đáng ghét.

Mặc dù vậy nữ diễn viên lồng tiếng Leslie Mann và các nhà sản xuất đã cùng xây dựng một nhân vật Hope có chiều sâu với diễn biến tâm lý thuyết phục.

Kelly Marie Tran vai Dawn Betterman

Dawn Betterman là cô con gái duy nhất của nhà Bettermans, Dawn được che chở và bao bọc bởi hai bậc phụ huynh vô cùng nghiêm khắc.

Dưới sự bảo vệ quá mức của bố mẹ, việc mạo hiểm vượt bức tường rào quanh nông trại là điều Dawn chưa từng bao giờ dám nghĩ tới.

Cuộc gặp gỡ với cô bạn gái tuổi teen Eep đã giúp Dawn có cơ hội đón nhận thêm những điều kỳ thú, được bộc lộ tiếng nói của bản thân và lòng can đảm để được là chính mình.





Kelly Marie Tran, nữ diễn viên trẻ gốc Việt lần đầu tham gia lồng tiếng cho hoạt hình đã hoàn thành xuất sắc phần hóa thân của mình.

Có thể nói đây là trải nghiệm quan trọng cho cô trước bộ phim hoạt hình sắp tới của Disney Raya and the Last Dragon mà cô đảm nhiệm vai chính.

Chỉ ba năm sau cột mốc Star Wars, Kelly Marie Tran đã nhanh chóng trở thành một trong những nữ diễn viên trẻ triển vọng nhất tại Hollywood với loạt dự án bom tấn đáng mơ ước.

Gia đình Croods: kỷ nguyên mới dự kiến khởi chiếu 27-11.