Hôm nay (14-7) Dó - Space (Không gian Dó) của Vũ Thái Bình sẽ bắt đầu mở cửa.



Vũ Thái Bình là một cái tên không xa lạ trong giới Mỹ thuật Việt Nam gắn liền với nghệ thuật vẽ tranh màu nước trên chất liệu độc đáo rất Việt Nam là giấy dó.

Chính thức ra mắt trong triển lãm cá nhân Sắc dó 1 năm 2016, tiếp đến là triển lãm Sắc dó 2 năm 2018, Sắc dó 3 đầu năm 2021. “Nghệ" (Kỹ thuật) - Thuật (Phương pháp) tranh màu nước trên giấy Dó của Vũ Thái Bình đã được khẳng định thông qua các triển lãm cá nhân và các triển lãm “Góp Dó” với nhóm các hoạ sĩ, triển lãm Mỹ thuật toàn quốc 2020...



Một phần không gian của Dó - Space (Không gian Dó). Ảnh: VT

Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam đánh giá, rung động với nét đẹp thường ngày của con người và muôn vật chốn quê xa bái ngái Thượng ngàn.

"Mặt Dó mượt mềm chiều lòng kẻ nặng tình, cho Vũ Thái Bình cuống lên khi hồn gọi hình, hình đợi hồn trong những khoảng trống siêu nhiên của Dó Việt. Nước cứ vô bờ trong cảm xúc vô thức. Màu đa sắc thả mờ nhòe đến không màu, vây bủa như lạt mềm buộc hờ để bạn và tôi khó thoát giữa những sợi tơ trời mong manh nơi bức họa”- Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn nói.

Hội họa của Vũ Thái Bình & Dó là những quan sát thanh khiết, sắc màu dung dị cùng bút pháp cá tính, bằng chất liệu quê hương ông đã đưa cuộc sống an trú trong tranh.

Khác với việc đưa tác phẩm tới công chúng trong không gian triển lãm có phần giới hạn & thời gian quy ước. Trên hành trình sáng tạo, Vũ Thái Bình muốn có một không gian thực và bền vững.

Ở nơi đó, người yêu tranh giấy Dó có thể đến sáng tạo, chiêm ngưỡng, thưởng thức bất cứ lúc nào. Ở nơi đó có nơi ăn chốn ở, có học tập và lao động. Và hơn cả, Dó - Space có con người với những thường ngày góp chung. Vì thế Dó - Space (Không gian Dó ) ra đời.



Một tác phẩm được trưng bày tại không gian. Ảnh: VT

Đặt tại số 51, phố Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Dó - Space đúng như tên gọi là nơi hoàn toàn thuộc về Dó. Đó còn là kết quả, sự hội ngộ của họa sĩ Vũ Thái Bình và những người bạn cùng ý tưởng.



Tiến sĩ khoa học, giảng viên đại học Conventry (Vương Quốc Anh) đã dành 2 năm để đi qua 70 nước trên thế giới. Đó cũng là Kiến trúc sư Đoàn Văn Tuấn, người thiết kế và chỉ đạo thi công phần kiến trúc, xây dựng công trình thì giản dị: Tôi đã đơn giản làm một việc, đó là cảm nhận và biến hiện thực trong hội hoạ của Vũ Thái Bình thành giấc mơ kiến trúc của tôi.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện "Không gian Dó" của mình, họa sĩ Vũ Thái Bình cho biết "Tôi cho rằng, dù đang làm công việc gì mọi người hãy say mê và hết mình. Dó - Space mong gửi gắm một chất xúc tác ý niệm về nơi ở tới những người yêu mỹ thuật”.

Ở đó, trong 3 chiều không gian, biết đâu yên bình tìm trú ngụ trong mỗi người ghé qua. Giữa cuộc sống còn nhiều bộn bề, âu lo nhất là trong thời kỳ dịch bệnh như hiện nay thì hành trình sống an trú là điều nhiều người hướng đến. An trú là gì?. "An" (yên ổn) trú (ở) nghĩa là “Ở Yên”, ở yên trong cuộc sống chính mình?"...