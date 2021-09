Dưới đây là những bộ phim về chủ đề này đã khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Inception (tựa Việt: Kẻ Đánh Cắp Giấc Mơ)



Inception là “cú nổ phòng vé” mà Christopher Nolan mang đến cho khán giả vào năm 2010.

Inception vẫn giữ nguyên giá trị sau hơn một thập kỷ.



Bộ phim xoay quanh của Dom Cobb (Leonardo Di Caprio), một kẻ chuyên đánh cắp tin mật của người khác bằng cách thâm nhập vào giấc mơ của họ.

Thực hiện phi vụ xâm nhập vào giấc mơ của Robert Fischer, gieo một ý tưởng phá hoại công ty của cha vào đầu của Robert. Nếu Dom thực hiện được nhiệm vụ bất khả thi này, Saito sẽ giúp anh làm lại cuộc đời.



Bộ phim chứng tỏ tài năng của nam tài tử Leonardo Di Caprio.



Sau khi ra mắt, Inception thành công cả về mặt phê bình lẫn thương mại. Bộ phim đã mang về doanh thu hơn 800 triệu USD trên toàn thế giới.

Bộ phim cũng đã giúp tên tuổi của Leonardo Di Caprio lên một tầm cao mới. Những diễn viên tham gia bộ phim đều bứt phá thành những diễn viên hạng A của Hollywood gồm Joseph Gordon Levitt, Elliot Page, Tom Hardy, Cillian Murphy,...



TENET

“Đừng cố hiểu, hãy cảm nhận” là những gì Christopher Nolan muốn nhắn nhủ khán giả trước khi xem Tenet.



Tenet là một trong những tác phẩm thử thách trí não người xem nhất của Christopher Nolan.

Tenet là câu chuyện nói về một điệp viên CIA với biệt danh The Protagonist (John David Washington) được một tổ chức bí mật chiêu mộ cho nhiệm vụ giải cứu thế giới thoát khỏi Ngày tận thế.

Cộng sự của anh trong nhiệm vụ lần này là Neil (Robert Pattinson) – một điệp viên bí ẩn.

Họ có nhiệm vụ tìm đến đến những tên buôn vũ khí nguy hiểm nhất thế giới, trong đó có trùm buôn vũ khí Sator (Kenneth Branagh) và cô vợ Kat (Elizabeth Debicki) nhằm khám phá ra nguồn gốc của thế giới vật chất có thể bị nghịch đảo.

John David Washington và Robert Pattinson hợp tác trong Tenet.

Tenet không phải là một bộ phim thuần giải trí vì mạch phim nhanh, lồng ghép rất nhiều thông tin khoa học.

Điều này khiến khán giả phải ra rạp lần 2, lần 3 để thực sự hiểu rõ thế giới Tenet đang vận hành.Tenet đã được 1 giải Oscar cho hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất.

Memento (tạm dịch: Kẻ Mất Trí Nhớ)

Memento được đạo diễn Christopher Nolan phát triển kịch bản dựa trên truyện ngắn "Memento Mori" của em trai ông là Jonathan Nolan.

Bộ phim xoay quanh hành trình của Leonard Shelby (Guy Pearce) – một bệnh nhân bị mất trí nhớ ngắn hạn – trả thù cho cái chết của vợ mình.



Memento – một tác phẩm xuất sắc khác của anh em nhà Nolan.

Phim có cốt truyện được kể theo hai hướng: một câu chuyện trắng đen và một câu chuyện màu được chiếu theo lối "giật ngược" từng đoạn ngược chiều thời gian.

Và thời điểm hai câu chuyện trùng nhau là lúc hé mở sự thật với sự logic và chặt chẽ của Christopher Nolan, tác phẩm này trở thành một kiệt tác vào những năm 2000.





Guy Pearce trong vai bệnh nhân mất trí nhớ Leonard.

Memento đã thành công về doanh thu phòng vé thời điểm đó và nhận được nhiều giải thưởng, bao gồm cả đề cử giải Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất và Biên tập phim xuất sắc nhất.



The Matrix (tựa Việt: Ma Trận)

The Matrix nổi lên như một hiện tượng phòng vé vào cuối thế kỷ XX và trở thành biểu tượng văn hóa điện ảnh bên cạnh những cái tên như Star Wars, The Terminator.



The Matrix – bộ phim kinh điển của điện ảnh Hollywood.

Bộ phim xoay quanh một lập trình viên tên Thomas A. Anderson (Keanu Reeves) làm việc trong một công ty phần mềm. Bên cạnh đó, anh còn là một hacker.

Một lần nọ, anh gặp gỡ một nhóm hacker bí ẩn. Họ thường giới thiệu với anh về thuật ngữ "Ma Trận".

Trải qua nhiều sự kiện, anh phát hiện ra sự thật kinh hoàng - cuộc sống mà anh đang sống là sự lừa dối, và cả nhân loại đang bị chi phối bởi một trí tuệ nhân tạo độc ác.





Loạt phim làm nên tên tuổi của tài tử Keanu Reeves.

Bộ phim ra mắt phần đầu tiên vào năm 1999 và tạo nên cơn sốt phòng vé với tổng doanh thu 465,3 triệu USD, giành được bốn Tượng vàng Oscar và mang hình ảnh hai viên thuốc màu xanh – đỏ trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng.





Hình ảnh quen thuộc của hai viên thuốc xanh và đỏ.

Sau thành công của phần 1, hai phần tiếp theo của là The Matrix Reloaded và The Matrix Revolutions lần lượt đổ bộ phòng vé vào năm 2003. Qua ba phần phim ấn tượng, thương hiệu The Matrix đã mang về 2,4 tỷ USD toàn cầu.



Sắp trở lại màn ảnh rộng sau gần 18 năm vắng bóng, phần 4 của loạt phim này được công bố tên chính thức là The Matrix: Resurrections (tựa Việt: Ma Trận: Hồi Sinh) cùng với hình ảnh đầu tiên về thế giới Ma Trận.

Trailer bộ phim The Matrix : Resurrections. Nguồn: Youtube

The Matrix: Resurrections (tựa Việt: Ma trận: Hồi sinh) dự kiến khởi chiếu trong năm 2021.