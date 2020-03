Nhóm nhạc Mỹ cover Ghen Cô Vy, họ là ai

Ban nhạc The Good Morning Nags The Good Morning Nags là ban nhạc chơi thể loại nhạc dân gian truyền thống Mỹ theo cách đương đại. Nòng cốt ban đầu của nhóm gồm bốn thành viên: Britt Reagan (guitar), Tim Hassler (violon), Titus Tompkins (trống/bộ gõ), and Ben Quinn (mandolin) bắt đầu chơi nhạc cùng nhau khi còn là sinh viên ngành sân khấu từ chục năm trước. Khi quyết định đóng đô tại New York, nhóm bổ sung thêm Mark Spitznagel (banjo) và Erik Samuelson (phòng thu). Sau khi ra đĩa đầu tay The Good Morning Nags, nhóm vừa phát hành Hard Hope dưới dạng trực tuyến (Theo TPO).