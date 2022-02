Richard Eisenbeis thuộc Kotaku khen ngợi Sword Art Online là bộ truyện thông minh nhất trong những năm gần đây, tán dương các khía cạnh tâm lý của thực tế ảo, góc nhìn xã hội với việc tạo dựng một nền văn minh thực tế trong một bối cảnh MMO.

Sau thành công của loạt anime gốc, hãng A-1 Pictures tái khởi động thương hiệu với Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night xoay quanh cô vợ quốc dân Asuna.



Poster phim Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night.

Sức hút của Sword Art Online

Sword Art Onine lấy bối cảnh năm 2022 khi trò chơi Virtual Reality Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (Trò chơi nhập vai thực tại ảo trực tuyến nhiều người chơi - VRMMORPG) đầu tiên mang tên Sword Art Online (SAO) ra mắt.

Nhờ Nerve Gear, một chiếc mũ thực tại ảo có thể tác động trực tiếp vào năm giác quan của người sử dụng thông qua não bộ, người chơi có thể trải nghiệm và điều khiển nhân vật ảo trong game của họ bằng ý nghĩ.



Sword Art Online là một trong những bộ anime hay nhất về thế giới ảo.

Song, những người đầu tiên đăng nhập vào game lại không thể thoát ra ngoài. Kayaba Akihiko - người tạo ra SAO – tuyên bố nếu muốn được tự do thì họ phải đến được tầng 100 của tòa tháp Aincrad và đánh bại trùm cuối.

Thế nhưng nếu nhân vật của họ chết trong game, họ cũng sẽ chết ngoài đời thực. Truyện theo chân Kirito - một người chơi trình độ cao quyết tâm phá đảo game. Khi trò chơi đã bắt đầu được hai năm, Kirito kết bạn với một người chơi nữ tên là Asuna và yêu cô say đắm.



Tác phẩm sở hữu lượng fan đông đảo trên thế giới.

Sword Art Online nhanh chóng được độc giả đón nhận cuồng nhiệt khi xây dựng một thế giới game đúng với tưởng tượng của vô số người với các chiêu thức, thanh máu, quái vật, NPC và nhiệm vụ…

Theo Oricon, Sword Art Online là bộ light novel bán chạy nhất năm 2012, với 8 tập nằm trong số những bộ light novel bán chạy nhất.

Bộ manga chuyển thể mang tên Sword Art Online: Progressive đã bán được 321.535 bản trong cùng khoảng thời gian. Tính đến năm 2017, bộ truyện ước tính có khoảng 20 triệu bản trên toàn thế giới và đến năm 2021 và 26 triệu bản.

Thành công của Sword Art Online kéo theo sự ra đời của bộ manga Sword Art Online: Progressive và series anime cùng tên ăn khách.

Phần phim điện ảnh Sword Art Online: Ordinal Scale (2017) từng ra mắt tại Việt Nam đã thu về tổng cộng 3,35 tỉ yên (~29 triệu USD).

Năm nay, hãng A-1 Pictures quyết định tái khởi động thương hiệu với Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night. Tác phẩm vẫn dựa trên nội dung cũ nhưng tập trung hơn vào người đẹp quốc dân Asuna.



Phim sẽ lấy góc nhìn của Asuna thay vì Kirito như trước.

Tác phẩm lập tức làm nên kỷ lục khi là bộ phim bán vé kỹ thuật số đầu tiên trong lịch sử điện ảnh Nhật Bản.

Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night ra mắt ngày 30-10 tại Nhật Bản và dễ dàng chiếm vị trí Quán quân bảng xếp hạng doanh thu khi đánh bại No Time to Die và Dune với 349 triệu yên (~ 3 triệu USD).

Tác phẩm cán mốc 1 tỉ yên sau vài tuần công chiếu và hiện tại đã mang về 1,3 tỉ yên (~11,7 triệu USD) tính riêng tại xứ sở hoa Anh Đào. Bộ phim còn lọt tốp 10 phim ăn khách khi ra quân tại Bắc Mỹ với 1,05 triệu USD.



Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night là tác phẩm khó bỏ qua cho fan anime.

Câu chuyện quen thuộc nhưng được thể hiện dưới góc nhìn mới của Asuna, kết hợp với phần đồ họa xịn sò của A-1 Pictures – công ty đứng sau loạt Fairy Tail, Persona và Seven Deadly Sins – hứa hẹn sẽ chiêu đãi người hâm mộ anime nói chung và Sword Art Online nói riêng những cảnh chiến đấu hoành tráng và mãn nhãn.

Đây cũng là cơ hội để những ai chưa từng biết qua Sword Art Online có cơ hội làm quen với thương hiệu.

Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night hiện đã ra rạp trên toàn quốc.