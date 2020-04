Tốp 10 diễn viên lồng tiếng trong các phim anime huyền thoại

Mamoru Miyano





Mamoru Miyano, hay còn được gọi với biệt danh Mamo hoặc Mamo-chan, là diễn viên lồng tiếng đến từ tỉnh Saitamo, vùng Kanto.

Những nhân vật được anh cho mượn giọng bao gồm: Light Yagami trong Death Note, Rin Matsuoku trong Free, Ling Yao trong Fullmetal Alchemist: Brotherhood hay Osamu Dazai trong Bungou Stray Dogs.

Ngoài vai trò seiyuu, anh còn là một diễn viên kiêm ca sĩ có tiếng khi từng tham gia đóng phim The Prince of Tennis và phát hành vô số bài hát, album.

Nobuhiko Okamoto





Nobuhiko đến với nghề seiyuu là nhờ nhân vật Rukawa trong Slam Dunk - bộ truyện mà anh là fan trung thành khi còn là học sinh tiểu học.

Các nhân vật mà anh từng lồng tiếng có thể kể đến là Yuu trong Haikyuu, Rin trong Ao no Exorcist, Bakugo trong My Hero Academia, Ghiaccio trong JoJo's Bizarre Adventure hay Karma trong Assassination Classroom.

Không chỉ là seiyuu tài năng, Nobuhiko còn là một kỳ thủ shogi lành nghề.

Soro Amamiya





Sau khi vượt qua vòng tuyển chọn được tổ chức bởi Công ty Music Ray'n, Sora ra mắt với vai trò seiyuu năm 2012.

Cô có vai chính đầu tiên năm 2014 khi đảm nhận Kaori Fujimiya trong anime One Week Friends.

Những vai nổi bật của cô là Akame trong Akame ga Kill!, Aqua trong KonoSuba, Isla trong Plastic Memories, Elizabeth Liones trong The Seven Deadly Sins và Touka Kirishima trong Tokyo Ghoul.

Aoi Yuuki





Khi chỉ mới bốn tuổi, Aoi đã bước chân vào ngành giải trí với vai trò diễn viên trong các bộ phim và nhạc kịch. Khi học lớp năm, cô thử sức làm diễn viên lồng tiếng và gắn bó với nó từ đó đến nay.

Các nhân vật cô từng tham gia lồng tiếng gồm: Sōsuke Yamazaki trong Free, Shuten Douji trong Fate Grand Order, Tornado of Terror trong One Punch Man, Kurona Yasuhisa trong Tokyo Ghoul.

Vào tháng 10-2011, cô đoạt giải diễn viên lồng tiếng hay nhất tại giải thưởng Newtype x Machi Asobi Anime.

Ngoài ra, Aoi cũng thắng giải Seiyu Awards được tổ chức lần thứ sáu.

Konishi Katsuyuki





Debut với vai Volfogg/Big Volfogg (GaoGaiGar), Konishi nhanh chóng được biết đến rộng rãi trong giới seiyuu.

Anh được biết đến nhiều nhất nhờ việc lồng giọng cho hai anh hùng tóc vàng nổi tiếng làng anime là Laxus Dreyar trong Fairy Tail và Tanktop Master trong One Punch Man.

Hai vai gần đây nhất của anh là Diavolo (JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind) và Tengen Uzui (Kimetsu no Yaiba).

Khi tham gia Anime Expo 2010 với tư cách khách mời đặc biệt, Konishi đã tiết lộ nhân vật anime yêu thích của anh là Kamina của Tengen Toppa Gurren Lagann.

Anh cũng chia sẻ thêm rằng mỗi nhân vật anh lồng tiếng đều có ý nghĩa quan trọng với bản thân.

Yoshitsugu Matsuoka





Sau thành công của vai Kirito trong Sword Art Online, Yoshitsugu Matsuoka thường xuyên được mời lồng tiếng vai nam chính trong các anime harem nổi tiếng. Chính điều này đã khiến anh được cộng đồng anime ưu ái đặt cho biệt danh "King of Harem".

Những vai nổi bật của anh có thể kể tới là Sora (No Game No Life), Sōma Yukihira (Food Wars!: Shokugeki no Soma), Inosuke Hashibira trong Kimetsu no Yaiba.

Ngày 17-6-2019, anh đã đạt kỷ lục Guinness Thế giới cho diễn viên lồng tiếng có thể tạo ra tiếng ăn độc đáo nhất.

Rie Kugimiya





Rie thường được gọi là nữ hoàng tsundere do các vai làm nên tên tuổi cho cô như Aisaka Taiga trong Toradora!, Louise trong Zero no Tsukaima hoặc Shana trong Shakugan no Shana là các tsundere được yêu thích nhất làng anime.

Đặc trưng của cô chính là giọng nói cao, hơi thé và có phần trẻ con.

Chính điều này đã tạo nên dấu ấn không lẫn đi đâu được nhưng cũng khiến cô khó đóng được các vai khác, nhất là vai nam.

Tomokazu Sugita





Tomokazu là người đứng đằng sau nhân vật Gintoki huyền thoại của bộ anime Gintama đình đám.

Nhờ vai này, anh đã thắng giải nhân vật nam được ưa thích nhất tại Anime Grand Prix lần thứ 33.

Bên cạnh Gintoki, anh còn nhiều vai nổi bật khác gồm: Joseph Joestar trong JoJo's Bizarre Adventure, Yusuke Kitagawa trong Persona 5, Kyon trong The Melancholy of Haruhi Suzumiya, Hajime Kanzaki trong Beelzebub.

Bạn thân của anh, Nakamura Yuichi cũng là một seiyuu có tiếng tăm và cả hai đã từng hợp tác với nhau trong nhiều tác phẩm.

Haruka Tomatsu





Nhắc đến Haruka, nhiều người sẽ nhớ ngay tới vai Asuna (Sword Art Online) nhưng đây chỉ là một phần nhỏ trong gia tài đồ sộ gồm các vai nổi bật như Lala Satalin Deviluke trong To Love Ru, Zero Two trong Darling in the Franxx, Haru Okumura trong Persona 5,...

Bên cạnh đó, Haruka cũng là một ca sĩ tài năng khi từng trình diễn bài hát kết thúc của loạt phim truyền hình Here Is Greenwood - Naissance và phát hành bảy album ca nhạc.

Kouki Uchiyama





Sinh năm 1990, Kouki đi làm diễn viên khi chỉ mới ba tuổi và bước vào nghiệp seiyuu năm 13 tuổi.

Lúc vừa đi làm seiyuu, anh thường lồng tiếng cho các nhân vật có quá khứ bất hạnh do tự thấy mình không phải người hoạt bát vui tươi gì cho cam. Nhưng sau này, Kouki đã nhận nhiều vai thanh thiếu niên vui vẻ, năng động hơn.

Các nhân vật tiêu biểu từng được anh cho mượn giọng là Tsukishima Kei trong Haikyuu!, Rui trong Kimetsu no Yaiba, Raku Ichijo trong Nisekoi và Yū Otosaka trong Charlotte.

Anh cũng là người lồng tiếng cho những kẻ phản diện nổi tiếng như Tomura Shigaraki trong My Hero Academia, Midnight trong Fairy Tail và Meruem trong Hunter x Hunter.