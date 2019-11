NSƯT Xuân Bắc, Nam Tào: 'Năm nay vẫn có Táo quân'?

Ngày 22-11, nghệ sĩ Xuân Bắc, người thủ vai Nam Tào trong Táo quân đã đưa lên trang Xuân Bắc official trên Youtube clip của mình. Tại đây anh đã bày tỏ quan điểm cá nhân về việc Táo quân dừng sản xuất cũng như trả lời câu hỏi của người hâm mộ.



NSƯT Xuân Bắc cho biết cho đến giờ phút này anh vẫn chưa nhận được lời chính thức của những người làm chương trình rằng sẽ dừng chương trình hay không làm nữa.



NSƯT Xuân Bắc trong vai Nam Tào.

“Chúng tôi vẫn nhận được lịch tập tết bình thường, thế mới lạ lùng. Tôi vẫn xin phép đến muộn và về sớm”, NSƯT Xuân Bắc nói.

Anh cũng cho hay, bản thân không khói hoang mang và đến giờ này vẫn chưa khẳng định có hay không Táo quân.

“Cảm xúc bây giờ trống vắng lắm, nếu thực sự Táo quân không làm nữa mất đi cơ hội lớn trong một năm đề gần gũi nhau, nói lên tiếng nói của mình, bày tỏ quan điểm của mình cũng như nhận thức về những vấn đề đang diễn ra. Không được làm Táo quân thực sự dường như ở đâu đó từ trong thói quen.. hàng năm chúng tôi chưa hoàn thành xong nhiệm vụ nghệ sĩ của mình”, NSƯT Xuân Bắc bày tỏ.

Từ đó, anh bộc lộ cảm xúc của mình: "Nói chung là buồn. Giá mà có thì tốt hơn".

Dù rất xúc động trước thông tin này, tuy nhiên NSƯT Xuân Bắc vẫn tếu táo trước câu hỏi của khán giả về việc có hay không Táo quân năm nay, anh nói: "Lý do dừng, tôi trả lời thẳng thắn: Lý do dừng do chúng tôi không làm chương trình nữa".

Theo anh, Táo quân vẫn có nhưng là Táo quân của những năm trước đó. Mọi người có thể xem lại những chương trình đã thực hiện.