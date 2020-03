Nữ rapper Cardi B ra mắt 'Coronavirus' chống dịch COVID-19

Hiện tại dịch COVID-19 đang là vấn đề nóng hổi trên toàn thế giới. Như một điều hiển nhiên, giới âm nhạc bắt đầu sôi động với hàng loạt các ca khúc viết về chủng virus chết người này.

Bên cạnh một số bài hát được dùng để tuyên truyền mọi người rửa tay thường xuyên, còn có những rapper, ca sĩ dùng âm nhạc để bày tỏ sự sợ hãi của mình. Cardi B chính là gương mặt mới nhất kết hợp với DJ iMarkkeyz phát hành bản rap mang tên Coronavirus khi nhà sản xuất âm nhạc vô tình nghe được câu nói của nữ rapper.



Dù MV chưa có phần vũ đạo nhưng giai điệu bài hát vẫn gây sốt với fan hâm mộ. Ảnh: iMarkkeyz,.

Trong một bài đăng trên instagram cá nhân, rapper Bodak Yellow đã bày tỏ sự sợ hãi của mình về dịch COVID-19: ''Coronavirus đang trở thành sự thật, nó có thật. Tôi sợ quá các bạn ạ. Tôi sẽ đi dự trữ đồ ăn đây".

Bài đăng sau đó đã thu hút được hơn 18 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận bày tỏ sự đồng tình.

Ca khúc Coronavirus nhanh chóng xuất hiện trong bảng xếp hạng iTunes dành cho Hip-Hop/Rap ở vị trí 96 và leo lên 11 chỉ sau một thời gian ngắn. Không những DJ iMarkkeyz, DJ Snake nổi tiếng thế giới với bản hit Turn down for what cũng bày tỏ sự thích thú với câu nói trên và đã cho ra mắt một bản remix sôi động không kém.

Cardi B cũng đã nhanh chóng bày tỏ sự vui mừng và thích thú với thành công bất ngờ này rằng tôi đã đăng bảng xếp hạng iTunes 2 giờ trước của bài hát này ở vị trí 96 bây giờ là số 11. 86 trên các bảng xếp hạng tổng thể. Tôi rất vui vì bạn đã yêu thích nó đến thế.

Ngày 15-3 vừa qua, nữ ca sĩ cũng đã viết trên Twitter: ''Tôi muốn tiền bản quyền cho câu nói đó. Hoặc là tôi sẽ quay một MV âm nhạc chăng?''. Dù chỉ là bản remix vui nhưng Coronavirus đã nhận được rất nhiều phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng.