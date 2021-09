Trải qua nhiều tuần lên sóng, hàng loạt các rapper đình đám đã lần lượt xuất hiện tại Cypher Call. Các khách mời mang đến những màu sắc khác nhau qua các tập của chương trình.

Tập 8 tuần này, Cypher Call sẽ tạm thay màu yêu cực ngọt ngào với sự xuất hiện của cặp đôi Obito và Hạnh Ngân.

Cặp đôi trẻ không chỉ nổi lên nhờ những bản hit bắt tai , mà cả hai còn được fan yêu mến vì độ đáng yêu không chịu nổi mỗi khi xuất hiện cùng nhau.



Obito và Hạnh Ngân. Ảnh: CTCC

Chàng trai sinh năm 2001 đến từ An Giang – Obito từng gây bão trên cộng đồng mạng với hàng loạt ca khúc ấn tượng từ giai điệu cho đến lời bài hát.

Nổi bật nhất có thể kể đến như: Simple Love, When You Look At Me, Lost,... Obito là nghệ sĩ trẻ không ngần ngại thử sức thử sức với những với những điều mới mẽ trong âm nhạc , anh chàng luôn biết cách khiến khán giả phải bất ngờ với sự biến hóa của mình.

Không hề kém cạnh bạn trai, cô nàng Hạnh Ngân đã gây được chú ý mạnh mẽ với từ các bạn trẻ bằng với nhiều các ca khúc gây sốt như: Internet Love, Chúng mình cùng biết...

Giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc, cách nhấn nhá độc đáo giúp Hạnh Ngân và các ca khúc của cô dễ dàng chạm đến trái tim người nghe.



Hai nhân vật xuất hiện tại chương trình.

Tại tập 8, cặp đôi Obito và Hạnh Ngân sẽ khiến hẳn không ít F.A phải ghen tị nổ mắt vì loạt khoảnh khắc ngọt ngào của cả 2 tại Cypher Call.

Thêm vào đó, nhiều điều bất ngờ cũng được Obito và Hạnh Ngân chia sẻ thông qua các câu hỏi mà chương trình đưa ra.

Điển hình như, mặc dù Simple Love được biết đến là ca khúc tạo nên tiếng vang lớn cho sự nghiệp của Obito nhưng khi được hỏi: “Simple Love có phải là sản phẩm tâm đắc nhất của Obito hay chưa?”.

Anh chàng đã gây sốc cho nhiều fan khi cho biết: “Dạ chưa đâu! Bài đó em viết chung với rất nhiều bài. Cái thời điểm em viết Simple Love lúc đó em ở dưới quê, suốt ngày ở trong phòng.

Có khi ba mẹ chửi em tự kỷ tại em cứ ở trong phòng viết nhạc… , nhưng mà bài em tâm đắc nhất chắc có lẽ là bài Your Smile. Bài đó em viết rất là lâu rồi, mà tới giờ nó vẫn được rất nhiều người nghe từ cái bản cover của em với Hạnh Ngân”.



Dù đạt hơn 80 triệu view nhưng Simple Love vẫn chưa phải là ca khúc Obito tâm đắc nhất.

Bất ngờ chưa dừng lại ở đó, trong khi đang chia sẻ về ca khúc Internet Love - quà tặng sinh nhật cho Obito thì Hạnh Ngân nhận được câu hỏi của chương trình về việc trong lời bài hát Internet Love khúc đầu có viết: “Chưa bao giờ em nghĩ rằng anh là gu của em đâu” là viết từ sự thật ? .

Cô nàng cũng không ngần ngại hé lộ luôn: “Obito không liên quan gì đến gu của em hết , cũng không có bất kì cái gì ở Obito là gu của em cả, thậm chí em từng thề em không bao giờ yêu rapper nữa”.



Hạnh Ngân.

Nghe đến đây , anh chàng Obito liền vội chống chế: “Anh phải rapper đâu anh là nghệ sĩ!”. Vô cùng hiểu ý bạn gái , ngay sau đó anh chàng còn miêu tả luôn gu của cô nàng.

Trailer tập 8 Cypher Call. Nguồn: CTCC

Obito và Hạnh Ngân sẽ xuất hiện tại ở Cypher Call tập 8 được phát lúc 21 giờ 30 tối nay, 26-9 trên kênh YouTube Vie Channel.