Mất gần 100 triệu khi kích vào đường link do kẻ giả danh shipper gửi 08/10/2024 19:26

(PLO)- Sau khi kích vào một đường link do người giả danh shipper gửi, bà H phát hiện hai tài khoản ngân hàng bị mất gần 100 triệu đồng.

Ngày 8-10, Công an Hà Nội cho biết, thời gian qua, xuất hiện tình trạng giả danh shipper (nhân viên giao hàng) gọi điện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Thủ đoạn của những người lừa đảo là thu thập thông tin cá nhân qua việc người dân để lại thông tin cá nhân trên các trang mua hàng online; mua thông tin khách hàng qua các phiên livestream trên mạng xã hội; truy cập vào các trang mua hàng trên nền tảng mạng xã hội…

Sau đó, các đối tượng giả danh là shipper các đơn vị giao hàng uy tín gọi điện hỏi khách có nhà không. Do bận hoặc không có ở nhà để nhận hàng và số tiền thanh toán không lớn nên khách hàng dễ dàng đồng ý chuyển khoản thanh toán cho người lừa đảo.

Sau khi người dân chuyển khoản thành công, người giả danh shipper sẽ thông báo chưa nhận được tiền hoặc có sự nhầm lẫn số tài khoản, hệ thống sẽ tự động trừ 3 đến 3,5 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của khách hàng.

Bà H. phát hiện hai tài khoản ngân hàng bị mất gần 100 triệu đồng sau khi làm theo yêu cầu của người lạ. Ảnh minh họa IT

Khi nạn nhân muốn lấy lại tiền thì sẽ được gửi link liên kết đến trang web và số điện thoại giả mạo của đơn vị giao hàng để liên hệ.

Khi người dân bấm vào đường liên kết giả mạo thì sẽ có nguy cơ điện thoại bị nhiễm mã độc, bị chiếm đoạt thông tin cá nhân quan trọng và mất quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử, người lừa lúc này sẽ dễ dàng lấy cắp tiền trong tài khoản.

Lấy ví dụ một trường hợp cụ thể, Công an Hà Nội cho biết, vào những ngày đầu tháng 10, Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên tiếp nhận tin trình báo của bà H (66 tuổi) bị người giả danh shipper lừa đảo gọi điện nhận hàng. Do không có nhà, nên bà đã chuyển khoản tiền hàng cho người lạ.

Tuy nhiên, người giả danh shipper đã gọi lại báo chưa nhận được tiền rồi hướng dẫn bà nhấn vào đường link đối tượng gửi. Khi làm theo hướng dẫn xong, bà H phát hiện hai tài khoản ngân hàng bị mất gần 100 triệu đồng.