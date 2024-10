Đáng sợ: Được chuyển tiền nhầm, tài khoản lại mất sạch 07/10/2024 08:51

Thủ đoạn chuyển tiền nhầm vào tài khoản của nạn nhân sau đó chiếm đoạt tài sản do các đối tượng lừa đảo thực hiện ngày càng phổ biến. Do đó, cơ quan công an cảnh báo người dân và hướng dẫn cách xử lý khi gặp thủ đoạn lừa đảo này.