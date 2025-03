Video: Người đàn ông mặc trang phục giống doanh nhân nổi tiếng, ẩu đả trong quán cà phê khai gì? 10/03/2025 11:59

Liên quan vụ người đàn ông mặc trang phục giống doanh nhân nổi tiếng, ẩu đả trong quán cà phê ở TP Thủ Đức, ngày 9-3, Tổ CSHS khu vực TP Thủ Đức thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM lập hồ sơ, bàn giao NTM (56 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM), NVT (40 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) cho Công an phường An Khánh để xử lý về hành vi trên đường Trần Não.