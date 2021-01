Phiên bản cướp biển Caribbean lầy lội từ Na Uy ra mắt đầu năm

Từ sân khấu kịch, thương hiệu dần được chuyển thể thành sách, truyện tranh, phim hoạt hình và cả điện ảnh. Sắp tới đây, Captain Sabertooth and the Magic Diamond sẽ tiếp nối chuyến phiêu lưu hài hước và đầy lôi cuốn của tên cướp biển vùng Caribbean này.

Một lần nữa, cả hai lại được giương buồm cùng chiếc tàu The Black Lady và bắt đầu chuyến hải trình cam go nhưng cũng vô cùng hấp dẫn để tìm kiếm viên Kim cương màu nhiệm.



Thuyền trưởng Răng Kiếm là nhân vật huyền thoại của trẻ em xứ Na Uy.



Nếu Hollywood có Jack Sparrow thì ở Na Uy, Thuyền trưởng Răng Kiếm là tên cướp biển được yêu thích nhất.

Nhân vật sở hữu hàng chục vở kịch, sách truyện cho thiếu nhi cũng như nhiều phần phim điện ảnh, hoạt hình.

Năm 2014, Captain Sabertooth and the Treasure of Lama Rama với kinh phí lên đến hơn 6,5 triệu USD chính là bộ phim dành cho trẻ em đắt đỏ nhất lịch sử đất nước Bắc Âu này.