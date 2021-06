Sau khi Thiên Nghi từ chối lời cầu hôn, Chí Tiền hiểu người con gái anh yêu đang mặc cảm về bản thân bởi cô không còn khả năng sinh con và giúp Chí Tiền làm tròn nhiệm vụ nối dõi tông đường. Chí Tiền, người đàn ông cao ngạo, ích kỷ đã có quyết định không ai ngờ tới.

Vì người yêu, anh giấu mẹ để âm thầm đi triệt sản. Chí Khải và Chí Lâm biết chuyện của anh trai dù bất ngờ nhưng cũng đành im lặng và hứa không nói cho mẹ biết chuyện.



Thiên Nghi và con trai Đậu Đậu. Ảnh: BEE

Thế nhưng người tính không bằng trời tính, bà Như Trinh tình cờ nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi Chí Tiền đến phẫu thuật khiến bà vô cùng lo lắng. Bà tìm tới Thiên Nghi nhưng cô cũng không hề biết chuyện này. Cả hai vội vã vào bệnh viện tìm Chí Tiền.

Trước mặt mẹ và Thiên Nghi, Chí Tiền vẫn quyết thực hiện ý định triệt sản, anh bất chấp sự phản đối của mẹ. Chính sự chân thành và tình yêu của Chí Tiền đã khiến trái tim Thiên Nghi xúc động. Cô quyết định cầu hôn anh.



Ở một diễn biến khác, Thiên Nghi dù chấp nhận tình yêu của Chí Tiền nhưng trong lòng cô vẫn ngổn ngang suy nghĩ. Ảnh: BEE

Thiên Nghi tìm tới nhà Nhược Lan để gặp Đậu Đậu. Khi hỏi Đậu Đậu về người cha, cậu bé ngơ ngác không biết gì. Đúng lúc này, Nhược Lan cũng vừa bước ra, thấy Thiên Nghi đang thân thiết bên Đậu Đậu, Nhược Lan hoảng hốt, không vui.

Trước những hành động bối rối của Nhược Lan, Thiên Nghi hỏi thẳng: "Đậu Đậu có phải là con của em và Chí Khải hay không?". Dù Nhược Lan phủ nhận nhưng sự lúng túng và lập luận yếu ớt của cô đã nói lên tất cả.





Sau cuộc gặp ấy, nỗi hoài nghi trong lòng Thiên Nghi ngày một lớn. Nhận thấy thái độ khác lạ của người yêu, Chí Tiền quan tâm hỏi han. Thiên Nghi vì không muốn nói dối Chí Tiền nên đành thú thật: “Em và Chí Khải có thể đã có một đứa con!".

Trước lời thú nhận này, Chí Tiền sẽ có phản ứng ra sao bởi Đậu Đậu sẽ là mối liên kết không thể cắt đứt giữa Thiên Nghi và em trai của anh? Rồi đây, “bùng binh” mối quan hệ giữa Chí Tiền, Thiên Nghi và Chí Khải sẽ được anh gỡ rối như thế nào?

Đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Đại thời đại vào lúc 17 giờ 30 mỗi ngày trên THVL1.