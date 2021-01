Phim kinh dị Hàn Quốc 'Nam Sinh Số 11' sắp ra mắt

Đầu năm 2021 này, Nam Sinh Số 11 (Tựa gốc: The Child Who Would Not Come) hứa hẹn sẽ là cái tên tiềm năng gia nhập tốp những phim kinh dị học đường ấn tượng nhất Hàn Quốc.



Sự tò mò của Soo Ah đã khiến một thế lực tà ác được đánh thức. Ảnh: PHP

Trong môi trường học đường, một trong những nỗi sợ lớn nhất chính là bị bè bạn lãng quên.

Nỗi sợ này một lần nữa được tái hiện khi nữ giáo viên thực tập Soo Ah (Kim So Hye) vừa được phân công về một ngôi trường mới. Tại đây, cô phát hiện ra Nam Sinh Số 11 tên Jung Suk không bao giờ tới lớp nhưng cũng không được bè bạn nhắc đến.



Hàng loạt sự kiện kinh hoàng ám lấy các học sinh trong lớp.



Soo Ah quyết định đến tận nhà để thuyết phục anh chàng đến lớp. Tuy nhiên, cô không hề biết bản thân đã đánh thức một thế lực quỷ dữ tàn ác.

Những sự kiện ghê rợn liên tiếp xảy đến với cả Soo Ah lẫn các học sinh trong trường. Khi ký ức của mỗi người về cậu bạn bí ẩn kia dần trở lại cũng là lúc cơn ác mộng ngày một kinh hoàng hơn.



Phim của Yoo Young Sun gây ám ảnh nhờ kết hợp đủ các phong cách kinh dị truyền thống và hiện đại.

Nam Sinh Số 11 được cầm trịch bởi Yoo Young Sun – một trong những đạo diễn được đánh giá cao nhất Hàn Quốc ở mảng kinh dị.

Trước đây, anh trợ lý đạo diễn cho một trong những bộ phim ma hay nhất điện ảnh Việt là Mười (2007). Dưới bàn tay nhào nặn của Yoo Young Sun, lần lượt The Wicked và The Wrath đều được đánh giá cao về mức độ kinh dị.





Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của cựu thành viên nhóm nhạc I.O.I Kim So Hye. Kể từ khi chuyển qua diễn xuất, cô nhận được nhiều lời khen ngợi và góp mặt trong nhiều dự án như: Best Chicken (2019), Moonlit Winter (2019)...

Nam Sinh Số 11 với sự góp mặt của ê-kíp tài năng và nội dung hấp dẫn, bộ phim chính là bộ phim kinh dị gây thương nhớ và ghê rợn nhất trong dịp đầu năm 2021.

Nam Sinh Số 11 đang chiếu các rạp trên toàn quốc.