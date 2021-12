Xám và Sidie đã bật mí về lương duyên cũng như những ấn tượng lần đầu gặp gỡ của cả hai tại trường quay Rap Việt mùa 2.

Việc gặp người lạ lần đầu khiến Xám khá ngại ngùng và e dè. Dù ngồi makeup ngay cạnh Sidie nhưng Xám không dám nhìn cô nàng nhưng may mắn thay Sidie chính là người đã mở lời kết nối trước cùng anh chàng.

Về phần Sidie thì cô vẫn còn nhớ như in ngày ghi hình vòng 1, dù cố kìm không khóc nhưng với mạch cảm xúc và hiệu ứng mà tiết mục của Xám tạo nên thì cô nàng cũng khóc nức nở dù ngay sau đó phải lên sân khấu. Đầy duyên số, cả hai sau đó lại được về cùng team của HLV Karik.



Xám và Sidie là khách mời của Rap Việt On The Go tập 1. Ảnh: CTCC

Phần kịch tính và thú vị đã đến khi cả hai phải kể ba điều mình không thích về Karik.

Theo Xám thì Karik là một người làm việc bất chấp thức khuya gây ảnh hưởng đến sức khỏe và Xám nghĩ nam HLV nên cải thiện điều này. Sidie lại không thích việc Karik rất hay nội tâm nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, cô chỉ mong muốn Karik hãy lạc quan hơn.

Chưa dừng lại đó, Sidie còn hé lộ điều “bức xúc’ của bản thân về việc mong muốn của Karik đi ngược lại với hành động của nam rapper khi anh rất muốn cô giảm cân, nhưng lần nào sang nhà nam HLV thì cũng được Karik cho ăn ngon.



Cả hai "thi nhau" kể xấu giám khảo Karik.

Nicky và Sidie đến từ miền Bắc vào khiến Xám trở thành chàng tourguide cho cả team để khám phá ẩm thực Sài Gòn.

Chuyến xe dẫn cả ba đến con đường Hà Tôn Quyền để thưởng thức món Sủi Cảo và sau đó là món chè vang danh Sài Gòn. Với những câu chuyện thú vị cùng các món ăn ngon đã giúp kết nối Sidie – Nicky – Xám càng thêm khăng khít hơn.



Xám trở thành "hướng dẫn viên" bất đắc dĩ cho Sidie và Nicky.

Rap Việt On The Go là series nằm trong chuỗi series Kết nối cùng Rap Việt, một chương trình đồng hành cùng với Rap Việt mùa 2 do Vie Channel sản xuất được phát sóng định kỳ lúc 19 giờ, Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube Vie Channel – HTV2.