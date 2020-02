Siêu phẩm ON ra mắt MV bom tấn gây bão người hâm mộ

MV "ON" - BTS

0h sáng nay, 28-2 (giờ Seoul), BTS phát hành MV chính thức cho ca khúc chủ đề ON thuộc album mới Map of the Soul: 7.

Ngay sau khi ra mắt video âm nhạc, BTS nhanh chóng tạo "siêu bão" trên YouTube và các phương tiện truyền thông mạng xã hội.



MV "ON" với những cảnh quay hoành tráng như phim Hollywood. Ảnh: Soompi





MV ON được quay ngoại cảnh với những khoảnh khắc rừng núi, cánh đồng hay những pho tượng đá hoành tráng như phim điện ảnh được đạo diễn bởi Yong Seok Choi. MV ẩn chứa nhiều tình tiết ẩn dụ gợi sự tò mò của khán giả.

BTS thậm chí còn được khen nhập vai tài tình như diễn viên Hollywood.





Netizen không khỏi trầm trồ, xuýt xoa với MV choáng ngợp về phần hình ảnh. Đa phần cư dân mạng đều dành lời khen cho visual của các chàng trai, đặc biệt là nam chính Jungkook.

Kỹ xảo điện ảnh của MV cũng nhận về cơn mưa lời khen với những khung cảnh đẹp như tranh, màu MV gợi nhớ về các bộ phim bom tấn của Hollywood.





Với những thành tích ban đầu ấn tượng, MV ON được kỳ vọng sẽ soán ngôi các kỷ lục YouTube. Hiện tại kỷ lục MV có lượt xem 24 giờ đầu cao nhất thế giới thuộc về Boy with Luv của BTS với 74,6 triệu view, phát hành tháng 4-2019.