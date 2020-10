Tài tử Liam Neeson đối đầu FBI trong Phi vụ hoàn lương

Bất chấp số tiền cướp được càng lúc càng nhiều, Tom đã sẵn sàng từ bỏ công việc phi pháp của mình và bắt đầu một cuộc đời mới với người phụ nữ mà anh yêu, Annie (Kate Walsh).

Tưởng chừng mọi việc đã xong xuôi khi Tom chấp nhận nộp mình và trao trả lại toàn bộ số tiền mà anh ta cướp được để đổi lấy khoan hồng. Tên tội phạm nhận ra mình đang mắc sai lầm khi tiết lộ câu chuyện của mình cho FBI.

Sau khi nghe lời thú tội của Tom, hai đặc vụ của FBI là Hall (Anthony Ramos) và Nivens (Jai Courtney) đã quyết định che giấu câu chuyện và định đoạt số tiền khổng lồ đó cho riêng mình.

Họ đã gài bẫy Tom vào tội ám sát một viên thanh tra khi đang trên đường bỏ trốn.

Lúc này, tên tội phạm với mong muốn hoàn lương bất đắc dĩ phải tham gia một cuộc chiến chống lại hai viên cảnh sát biến chất và thế lực đứng đằng sau họ.

Annie – người phụ nữ khiến Tom muốn thay đổi cuộc đời mình đã vô tình bị kéo vào cuộc chiến giữa anh và hai đặc vụ tha hóa.

Điều này đã khiến Tom vô cùng giận dữ và quyết định kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này.

Sau khi chiêu đãi các fan của Neeson với câu nói nổi tiếng của ông: “Đặc vụ Nivens, tao sẽ tìm đến mày”.

Trailer cũng bật mí nhân vật chính của chúng ta không chỉ là một tên cướp ngân hàng muốn được hoàn lương, ông còn là một cựu lính thuỷ đánh bộ và chuyên giá thuốc nổ.

Từ chạy trốn đến săn lùng, Tom sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để rửa tội cho bản thân và bảo vệ người phụ nữ của đời mình.

Bên cạnh sự góp mặt của ngôi sao hành động Liam Neeson (Taken), phim còn có sự tham gia của nữ diễn viên Kate Walsh (Grey’s Anatomy)...





Honest Thief – Phi vụ hoàn lương được viết và đạo diễn bởi Mark Williams (A Family Man, Ozark), với đội ngũ sáng tạo bao gồm đạo diễn hình ảnh Shelly Johnson (Captain America: The First Avenger), thiết kế sản xuất Tom Lisowski (The Oath)...

Trailer bộ phim. Nguồn: Youtube

Phi vụ hoàn lươngdự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 9-10.