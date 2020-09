Tết trung thu các mẹ và bé nên làm gì trong dịp này

Dưới đây là những tuyệt chiêu nhỏ cho cả nhà để cùng nhau trải qua Tết Trung Thu thật vui vẻ và vẫn an toàn nhé!

Lựa chọn hàng đầu hẳn là những địa điểm vui chơi quen thuộc như Thảo Cầm Viên, các khu du lịch, công viên nước, khu vui chơi giải trí…

Sau những áp lực của việc bắt đầu lại năm học mới, những địa điểm vui chơi ngoài trời này chính là dịp để các bé trở về với thiên nhiên, gần gũi hơn với những người bạn mới và có cơ hội vận động thể chất lành mạnh.



Thảo Cầm Viên và các khu vui chơi là nơi các bậc phụ huynh có thể để các bé vui đùa thỏa thích dịp Tết Trung Thu này. Ảnh: PHP



Từ đó, chắc hẳn các bé sẽ cảm thấy thư giãn, có thêm niềm vui và lấy lại cân bằng để chuẩn bị cho việc học tập được thoải mái và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn cho cả nhà, các bậc phụ huynh cũng nên lưu ý trang bị cho cả nhà khẩu trang, cẩm nang đeo khẩu trang đúng cách cho các bé, luôn sẵn sàng dung dịch sát khuẩn tay những khi cần thiết.

Tránh để các bé vận động quá sức hoặc ở ngoài trời quá lâu để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bên cạnh những hoạt động ngoài trời, hoạt động về đêm với những trò chơi truyền thống trong Tết Trung Thu như đốt đèn lồng, ra ngoài chơi đùa cùng những gia đình - người bạn thân thiết.

Ngoài ra còn có thể đến những khu phố đèn lồng nhộn nhịp ở quận 5 TP.HCM, phố hàng Mã …. để cả nhà cùng nhau tạo nên những trải nghiệm mới cũng chính là cách để bậc phụ huynh gắn bó và vui vẻ hơn các bé.





Không chỉ vậy, những rạp chiếu phim cùng các bộ phim hoạt hình hài hước và mang nhiều bài học giá trị còn là cách để cả nhà cùng trải qua Tết Trung Thu đầm ấm bên nhau.

Đến với rạp phim, các bé không chỉ có được những giây phút giải trí, thư giãn vui vẻ bên gia đình mà còn có cơ hội khám phá và học hỏi nhiều điều thú vị từ những bộ phim.

Hiện tại ngoài rạp phim cũng có rất nhiều sự lựa chon thú vị dành cho cả gia đình như: Vì sao đưa bạn tới (Jungle Beat), Xứ sở phép thuật (The Magic Kids: Three Unlikely Heroes), Đầu gấu bắc cực (Norm of the North: Family Vacation)…

Trong đó, một bộ phim mà các bạn thiếu niên và các gia đình không thể bỏ lỡ trong dịp Tết Trung Thu này chính là phim hoạt hình Gia Đình Chân To Phiêu Lưu Ký (Bigfoot Family).



Gia đình chân to phiêu lưu ký là bộ phim hoạt hình hài hước, vui nhộn và mang nhiều bài học ý nghĩa mà cả nhà không thể bỏ lỡ dịp Tết Trung Thu này.



Gia Đình Chân To Phiêu Lưu Ký lần này còn truyền tải thông điệp ý nghĩa về bảo vệ thiên nhiên môi trường, giữ gìn những giá trị mà gia đình luôn theo đuổi, sự quý giá của tình bạn. Dĩ nhiên thông điệp gia đình là tất cả và cũng là quan trọng nhất.