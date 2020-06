V (BTS) làm nên lịch sử khi có 3 vị trí đầu bảng trên Amazon

V (thành viên nhóm BTS) nổi tiếng là bậc thầy phá vỡ các kỷ lục trên các bảng xếp hạng danh tiếng.

Lần này V (BTS) cũng không ngoại lệ gì khi nam ca sĩ đã lập kỷ lục mới trong lịch sử âm nhạc khi trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên càn quét cả ba vị trí đầu bảng thuộc bài hát hàng đầu của Amazon.



Cả ba ca khúc do V (BTS) sáng tác đều nằm trong ba vị trí đầu bảng thuộc ca khúc bán chạy nhất của Amazon. Ảnh: KOREABOO

Ngày 3-6, ba bài hát solo của V (BTS) đã đứng đầu bảng xếp hạng bài hát bán chạy nhất của Amazon.

Inner child là một ca khúc solo của anh từ album MAP OF THE SOUL: 7 đã dành vị trí đầu bảng, Sweet night là bài hát được anh sáng tác làm nhạc phim Itaewon Class và album phim lần lượt đứng thứ hai, ba.





Cho đến thời điểm hiện tại, không có nghệ sĩ solo Hàn Quốc nào đánh dấu kỳ tích này trong lịch sử bảng xếp hạng bài hát bán chạy nhất của Amazon và xếp hạng bài hát kỹ thuật số được bán nhiều nhất mỗi giờ.

Điều đó có nghĩa là ba bài hát solo của V hiện đang được fan hâm mộ nghe nhiều nhất ở Hoa Kỳ.



Kỷ lục mới xuất hiện đúng lúc kỷ niệm của V (BTS) khi anh được Big Hit Entertainment tổ chức lưu diễn thế giới lần đầu tiên vào năm 2013. Ảnh: KOREABOO

V (BTS) hiện đang làm việc chăm chỉ để sáng tác thêm nhiều bài hát solo theo nhiều bản hit khác nhau của mình, điển hình như Scenery, Winter Bear và nhiều hơn nữa.

Mixtape của nam ca sĩ cũng sẽ được ra mắt sớm đến fan để kỷ niệm ngày ra mắt với cương vị là ca sĩ solo hàng đầu Kpop.

Mixtape là một thuật ngữ trong ngành công nghiệp âm nhạc. Lần đầu tiên xuất hiện vào những năm 1980, từ này dùng để chỉ một cuốn băng cát sét, CD tự thu âm nghiệp dư.

Riêng trong dòng nhạc hip hop và R&B, mixtape được coi là một album không chính thức mà nghệ sĩ tự thu âm và phát hành.

Kim Tae Hyung thường được biết đến với nghệ danh V là một nam ca sĩ, nhạc sĩ và diễn viên người Hàn Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn Quốc BTS do Big Hit Entertainment thành lập và quản lý.