Will 365 tuyên bố 'ghét' Thuận Nguyễn trên sóng truyền hình?

Ngay màn mở đầu chương trình, Will đã được Chí Thiện ưu ái khi giới thiệu trước khán giả rằng, anh không chỉ là một người nghệ sĩ tài năng trong lĩnh vực nghệ thuật, mà còn là “doanh nhân thành đạt” khi sở hữu chuỗi nhà hàng ẩm thực ăn nên làm ra.

Ngay sau lời giới thiệu này, thành viên nhóm 365 xuất hiện với ngoại hình vô cùng mới mẻ là mái tốc xoăn “mì gói”.

Nam ca sĩ hài hước cho biết lí do tóc mình bị xoăn đến như thế là vì bản thân phải đảm đương nhiều việc, nhiều lĩnh vực khác nhau, khiến tóc cũng “xoăn theo”.



Will. Ảnh: BEE

Khi khách mời tiếp theo là Thuận Nguyễn chuẩn bị bước ra sân khấu, thì bị cựu thành viên 365 bất ngờ ngăn lại, anh cho rằng bản thân sẽ bị “dìm hàng” khi đứng cạnh nam người mẫu điển trai và cao to này.

Ngay sau đó, Chí Thiện liền yêu cầu nam ca sĩ quay về vị trí để chương trình tiếp tục ghi hình. Bị bắt đứng cạnh Thuận Nguyễn, Will liền tỏ ra thái độ “không hài lòng” khi và nói: “Đàn em biết điều thì đứng thấp xuống chút xíu đi”.





Bị nam ca sĩ thúc ép làm chuyện vô lí, Thuận Nguyễn liền đáp trả: “Vậy giờ em phải đứng khuỵ gối như thế này hả anh? Rồi em cứ đứng như thế này suốt cả chương trình luôn hả?”.

Will lập tức đồng ý và vênh mặt: “Đó chính là cách mình kính lão đắc thọ đó em!”.

Tham gia chương trình, còn có sự góp mặt của hai cô gái vô cùng tài giỏi và xinh đẹp là diễn viên Jun Vũ là ca Vũ Thảo My.

Jun Vũ nhanh chóng quyết định sánh đôi cùng với Will với lí do: “Dù gì anh Will cũng là người nhà, nên sẽ dễ nhắc bài nhau”.



Thuận Nguyễn. Ảnh: BEE

Chí Thiện lần đầu đảm nhận vai trò MC trong Úm ba la ra chữ gì? mùa 3, anh đã cho thấy sự hào hứng của mình khi lần đầu cùng MC Liêu Hà Trinh dẫn dắt một chương trình truyền hình mang đậm nét giải trí lẫn trí tuệ.

Trên sân khấu, nam MC hồ hởi cho biết: “Hy vọng khán giả có thể ủng hộ Thiện với vai trò MC chương trình mùa thứ 3 trong dịp năm mới này. Thiện hứa sẽ cố gắng hết sức và làm tốt trong vai trò MC lần này”.

Còn MC Liêu Hà Trinh cho rằng sự góp mặt của Chí Thiện hứa hẹn sẽ là nguồn năng lượng đầy mới mẻ cho sự trở lại của Úm ba la ra chữ gì? lần này.



Chí Thiện. Ảnh: BEE

Úm ba la ra chữ gì? mùa 3, hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới cho khán giả. Ngoài việc các khách mời sẽ trải qua ba vòng thi cực kì gây cấn, thì lần này chương trình sẽ trở nên đặc sắc hơn khi những gói câu hỏi được đưa ra dưới nhiều hình thức đa dạng khác nhau.

Đón xem chương trình Úm ba la ra chữ gì? mùa 3, phát sóng vào lúc 12 giờ thứ bảy, ngày 20-2 trên kênh VTV3.