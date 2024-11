Giải 'Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam' 2024 tôn vinh 59 tác phẩm xuất sắc 16/11/2024 10:30

Sáng 16-11, Bộ GD&ĐT tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam” năm 2024.

Sau gần 4 tháng phát động, đã có hơn 800 tác phẩm đăng ký dự thi. Loại hình báo điện tử nhận được nhiều tác phẩm dự thi nhất; sau đó lần lượt là báo in, truyền hình và phát thanh.

Sau nhiều buổi làm việc nghiêm túc, công tâm, ban giám khảo đã lựa chọn 81 tác phẩm vào chung khảo.

Từ đó, tiếp tục lựa chọn ra 59 tác phẩm xuất sắc nhất của 4 loại hình để trao giải; gồm 1 giải Đặc biệt, 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba, 32 giải Khuyến khích và 2 nhân vật tiêu biểu trong 2 tác phẩm đạt giải.

Báo Pháp Luật TP.HCM đạt giải Khuyến khích với loạt bài Tư vấn tâm lý cho học sinh: Đừng để quá muộn, thể loại báo in, của tác giả Nguyễn Quyên.

Phóng viên Nguyễn Quyên của Báo Pháp Luật TP.HCM (áo đỏ, đứng giữa ở hàng sau) đạt giải Khuyến khích giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2024. Ảnh: TT

Theo Hội đồng giám khảo, chất lượng các tác phẩm dự thi năm nay khá tốt, phản ánh đậm nét về đời sống giáo dục, bám sát các vấn đề thời sự của ngành giáo dục.

Chất lượng các tác phẩm đồng đều, khoảng cách giữa báo chí trung ương và địa phương được thu hẹp. Nhiều tác phẩm thể hiện sự dấn thân của phóng viên, có tính lan toả cao trong xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn khẳng định: Việc hơn 800 tác phẩm đăng ký dự thi đã thể hiện sự thu hút của giải báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam" năm 2024, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cơ quan thông tấn, báo chí đối với ngành giáo dục.

"Các tác phẩm không chỉ phản ánh sâu sắc những vấn đề của ngành giáo dục từ thiếu sách giáo khoa, đến những học sinh vượt khó, tấm gương nhà giáo tâm huyết với nghề..., mà còn đưa ra những giải pháp thiết thực, phù hợp", Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nói.

Theo nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức giải, năm nay có khoảng 30% tác phẩm dự thi có tính phản biện. Đây là những tác phẩm kỹ, sâu, chất lượng tốt, tính xây dựng cao.

"Nhìn chung, các tác phẩm phản biện có chất lượng tốt hơn nhiều so với những mùa trước", ông Lâm nói.

Nhà báo Triệu Ngọc Lâm, Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức giải. Ảnh: TT

Với loại hình báo điện tử, chất lượng tác phẩm khá đồng đều, nhiều loạt bài công phu. Bài dự thi được trình bày hiện đại, phong phú dưới dạng Mega Story, Emagazine, Longform với đầy đủ hình ảnh, video, đồ họa.

Đặc biệt, năm nay có sự xuất hiện của một số bài Podcast mang đến yếu tố mới lạ.

Còn với loại hình báo in, các vấn đề giáo dục được phản ánh rất phong phú, gần gũi. Đáng chú ý, năm nay số cơ quan báo chí địa phương có tác phẩm dự thi loại hình báo in nhiều hơn, trải dài từ Bắc đến Nam, như Báo Lào Cai, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Loại hình phát thanh - truyền hình cũng gia tăng số lượng, chất lượng tác phẩm dự thi. Các tác phẩm dự thi được đầu tư bài bản, công phu, có sự sáng tạo trong cách thể hiện khiến cho độc giả dễ xem, dễ nghe hơn.