Giám đốc bị bắt, Phó Giám đốc được giao phụ trách Sở Y tế tỉnh Đồng Nai

Ngày 17-5, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ triển khai quyết định công tác cán bộ Sở Y tế tỉnh.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đã trao quyết định về việc giao ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc Sở Y tế phụ trách, điều hành hoạt động của Sở Y tế, kể từ ngày 16-5-2022 cho đến khi Chủ tịch UBND tỉnh có quyết định về công tác cán bộ khác.

Trước đó, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai) đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam do "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Theo điều tra ban đầu, dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh đầu tư vào năm 2010 với tổng mức đầu tư 1.904 tỉ đồng, giao Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai làm chủ đầu tư.

Trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án, hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc Dự án trong giai đoạn 2013- 2015, các cán bộ thuộc đơn vị chủ đầu tư, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, đơn vị tư vấn lập dự án... thông thầu, nâng khống giá trị trang thiết bị... gây thiệt hại tài sản nhà nước, bước đầu xác định là 152 tỷ đồng.

Hành vi của những bị can có dấu hiệu phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.