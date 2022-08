Giám đốc Công an An Giang thông tin về vụ 40 người tháo chạy khỏi casino

(PLO)- Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết lực lượng chức năng đã tìm được thi thể người mất tích và can thiệp bàn giao người bị giữ lại cho Đại sứ quán.

Liên quan đến vụ việc 40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, sáng 20-8, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết lực lượng chức năng đã tìm được thi thể người mất tích. Trước đó, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 18-8, Chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 số 21, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phát hiện 40 người gồm 35 nam và năm nữ từ Casino Rich World ở tỉnh Kandal, Campuchia bơi sông Bình Di nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Bước đầu những người này khai trước đó đã xuất cảnh trái phép qua Campuchia ở khu vực biên giới các tỉnh phía Nam. Sau đó họ làm việc tại Casino Rich World. Công việc hàng ngày là làm game online và lên các trang mạng làm theo sự chỉ đạo của chủ Casino (người Trung Quốc). Do làm việc không được nghỉ ngơi, không được trả lương nên nhóm người bàn bạc tìm cách vượt biên giới về Việt Nam. Thấy lá cờ Việt Nam ở bờ sông đối diện nên xác định đó là lãnh thổ Việt Nam. Đến khoảng 9 giờ ngày 18-8, cả nhóm tập trung đồng loạt tấn công bảo vệ Casino, chạy ra cổng và bơi sông Bình Di nhập cảnh vào Việt Nam. Qua công tác nắm tình hình và thông tin do quần chúng nhân dân cung cấp, có tổng cộng 42 người tháo chạy từ casino. Tuy nhiên trong lúc bơi qua sông thì Đỗ Mạnh Hùng (16 tuổi, ngụ Kon Tum) bị mất tích, một người nam là Nguyễn Tuấn Hải (25 tuổi, ngụ Gia Lai) bị bảo vệ Casino giữ lại. "Chúng tôi cũng đã làm việc với Công an tỉnh Kandal để làm rõ nguyên nhân việc 40 người tháo chạy khỏi casino này. Đối với người bị bắt lại trong cuộc tháo chạy cũng bị đánh đập thương tích nhưng chúng tôi đã can thiệp và bàn giao người này lại Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia"- ông Nơi nói. Cũng theo Đại tá Nơi, hiện vẫn còn 11 người Việt Nam trong casino ở tỉnh Kandal. Những người này không có giấy tờ hợp pháp, phái Công an tỉnh cũng đã yêu cầu tỉnh nước bạn bàn giao lại cho Đại sứ quán. Công theo giám đốc Công an tỉnh An Giang vụ việc có dấu hiệu của tội phạm mua bán người và tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Hiện công an tỉnh đang điều làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật. Đã có nhiều vụ người Việt Nam bị dỗ bán qua Campuchia với lời mời chào việc nhẹ lương cao, những lời kêu cứu thảm thiết của người thân và cuộc giải cứu nghẹt thở diễn ra. Vừa qua Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các địa phương triệt phá đường dây đưa trái phép hàng trăm người sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao cũng khiến mọi người ngỡ ngàng. Nhẹ dạ tin vào "Bánh vẽ nhẹ lương cao", nhiều công dân Việt Nam bất chấp pháp luật vượt biên sang Campuchia mộng đổi đời nhưng sau đó họ phải liều mạng chạy trốn về lại quê hương. Thế nhưng mới đây hình ảnh 40 người tông cửa casino ở Campuchia như bầy ong vỡ tổ rồi nhảy sông Bình Di liều mạng bơi về bờ thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang vào sáng 18-8 vừa qua khiến mọi người sửng sốt và đặt câu hỏi liệu còn bao nhiêu người đang bị nhốt trong địa ngục ở đất bạn. Là một trong 40 người vừa tháo chạy về từ casino ở bờ đất nước đối diện, anh NDrH (29 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) vẫn chưa hết run sợ. Chỉ vì tin tưởng vào lời giới thiệu của bạn bè sang Campuchia làm việc nhàn với mức lương cao mà Dr.H đã phải trãi qua cuộc sống như địa ngục. Dr.H. bàng hoàng kể: "Bạn bè giới thiệu nói với tôi là qua Campuchia làm game rất dễ và nhàn với mức thu nhập thì từ 700 - 900 USD/ tháng. Nhưng khi qua hiện thực thì quá khủng khiếp. Chúng tôi bị ép chạy chỉ tiêu nếu không đạt, hay không làm thì bị đánh, hành hạ thừa sống thiếu chết. Tôi bị lôi lên lầu 8, còng tay vào ghế rồi chúng dùng cây đánh, chích điện". Còn anh DTH. (27 tuổi, ngụ tỉnh Hậu Giang) cho biết không thể nào quên được cảnh tượng những người bị dụ dỗ như mình bị đánh đập dã man. "Tin lời bạn qua đó làm với mức lương trên 900 USD/tháng, công việc đơn giản chỉ đánh máy, đánh dấu. Qua từ tháng 6 rồi nhưng em không đáp ứng được công việc nên bị đe dọa. Em chưa bị đánh đập nhiều nhưng chứng kiến những người ở đây lâu bị đánh đập dã man và còn bị chích điện nữa em rất sợ" – H. sợ hãi kể. Làm rõ thông tin 40 người bỏ chạy từ casino ở Campuchia về Việt Nam (PLO)- Việt Nam đề nghị phía Campuchia hỗ trợ tìm kiếm người bị mất tích cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc, đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân. HẢI DƯƠNG