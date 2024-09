Giám sát kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng ở 7 tỉnh, thành phố 30/09/2024 16:29

Ngày 30-9, ông Nguyễn Đức Hải Tùng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận đã ký văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh, giám sát hoạt động kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.

Điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài ở Phan Thiết, Bình Thuận.

Theo đó cho biết, Bộ Tài chính vừa có công văn về vấn đề trên và Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính nghiên cứu , chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường quản lý, giám sát thông qua kiểm tra định kỳ/đột xuất tại các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Bộ Tài chính có công văn gởi Bộ Công an và UBND 4 tỉnh Bình Thuận, Khánh Hòa, Lào Cai, Quảng Ninh và UBND 3 thành phố Cần Thơ, Đà Nẵng, TP.HCM.

Công văn của Bộ Tài chính cho biết các quy định của Chính phủ về kinh doanh casino, kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài là ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, chịu sự kiểm soát chặt chẽ của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh tuân thủ đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Trong thời gian vừa qua, các Đoàn kiểm tra liên Bộ qua công tác kiểm tra định kỳ phát hiện một số doanh nghiệp kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng có các sai phạm.

Cụ thể là kinh doanh không đúng số lượng, chủng loại máy trò chơi, bàn trò chơi được phép kinh doanh; bố trí điểm kinh doanh không đáp ứng điều kiện về cách ly ra khỏi các hoạt động kinh doanh khác của doanh nghiệp; không lập hóa đơn đổi tiền cho từng khách chơi khi đổi đồng tiền quy ước, không lập hóa đơn đổi tiền theo mẫu quy định…

"Nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công an và UBND bảy tỉnh, thành nói trên tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng trên địa bàn theo quy định của pháp luật và gửi kết quả kiểm tra về Bộ Tài chính để phối hợp theo dõi, xử lý", công văn của Bộ Tài chính đề nghị.

Được biết, tại tỉnh Bình Thuận có một resort ở phường Hàm Tiến, TP Phan Thiết được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.