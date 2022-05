Gian nan khi đi làm CCCD ở quận Bình Tân

Ngày 6-4 vừa rồi, tôi xin cơ quan nghỉ phép một ngày để đến Công an quận Bình Tân làm CCCD. Vì nghĩ cơ quan nhà nước làm việc theo giờ hành chính nên gần 7 giờ 30 tôi mới đến, lúc này đã thấy có rất đông người dân đang ngồi chờ.

Hỏi thăm qua một số người thì tôi được biết mỗi ngày công an quận chỉ nhận 60 hồ sơ, lúc tôi đến là đã hết giờ nhận. Một người bảo tôi 5 giờ sáng mai tới nộp may ra mới được. Tôi thất vọng ra về.

Ngày 13-4, tôi lại xin nghỉ phép tiếp một ngày để đi làm CCCD. Lần này tôi quyết tâm phải làm bằng được vì CMND hết hạn, tôi không thể thực hiện được các giao dịch giấy tờ, thủ tục hành chính cho công việc cá nhân. Tôi đến trụ sở Công an quận Bình Tân lúc gần 5 giờ sáng. Lúc này chỉ có khoảng 10 người đứng chờ trước cổng.

Một chị tên Thảo đứng gần bên cạnh bắt chuyện với tôi. Chị cho biết chị làm công việc giữ trẻ cho một gia đình. Đây là lần thứ năm chị đi sớm như vậy để làm CCCD mà không biết có làm được không, bốn lần trước chị đều đi sớm mà vẫn không tới lượt. Chị không biết chạy xe máy, phải đi xe ôm, một lượt đi - về như vậy tốn tiền xe hơn 150.000 đồng. “Tới bữa nay nữa là tui tốn gần 700.000 đồng tiền xe rồi mà không biết có làm được không nữa. Một ngày tiền xe là một ngày làm công của tui” - chị Thảo nói.

Đứng cạnh tôi là một cô độ tuổi trung niên, cô cho biết cũng đến đây mấy lần mà chưa làm được CCCD, nghe mọi người khuyên đi sớm nên cô phải tranh thủ đi từ hơn 4 giờ sáng tới đây xếp hàng. Cô nói với tôi: “Em chuẩn bị tư thế đi, thấy người ta mở cổng là chen lấn, xô đẩy dữ lắm, phải tranh thủ chen vô, không là sẽ hết lượt đó”.

Nhiều người đứng bên cạnh cũng nói về trường hợp của mình đều gặp hoàn cảnh tương tự. Gần như mọi người đều không phải mới đi lần đầu.

Trời càng về sáng, mọi người đến càng đông. Khoảng hơn 6 giờ 30 thì cổng mở, đúng như lời cô đứng gần tôi nói, người dân xô đẩy, ào ào chạy vào bên trong. Tôi hơi bất ngờ, sau khi định thần lại cũng vội chạy theo. Lúc chen chân vào được chỗ bàn nhận hồ sơ thì cái rổ trên bàn đã chất giấy tờ cao ngất, vừa đúng lúc anh công an phụ trách ra hiệu không nhận nữa.

Anh thông báo hôm nay chỉ làm 40 hồ sơ, vì 15 giờ đến tối là thời gian ưu tiên làm CCCD cho học sinh độ tuổi 14-18 để các em chuẩn bị thi cuối cấp.

Mọi người đứng vây xung quanh chật kín, nhiều người nói chuyện ồn ào lấn át tiếng của anh công an đang vừa sàng lọc hồ sơ, vừa giải thích các trường hợp thắc mắc của người dân. Thỉnh thoảng anh lại phải nhắc lớn: “Bà con đứng tản ra đi, tôi đọc tên ai thì người đó hẵng tới!”.

Tôi kiếm được cái ghế trống phía sau và cố gắng ngồi lắng nghe với hy vọng sẽ có tên mình. Bên cạnh là hai cô chú đã hơn 60 tuổi, đi nhiều lần rồi mà vẫn chưa làm được. Cô chú nói làm CCCD đã gần một năm nay, đã đóng tiền để bưu điện gửi về nhà nhưng tới giờ vẫn không thấy, ra phường hỏi thì phường chỉ lên quận. Chú nói: “Vợ chồng tôi lớn tuổi, đường sá, xe cộ đi lại khó khăn, mà bốn ngày nay phải chở nhau từ trên Bình Hưng Hòa lên công an quận. Lần nào cán bộ cũng bảo đã nhận đủ số lượng, bảo ngày mai tới mà không viết giấy hẹn để chúng tôi yên tâm ngày mai mình tới có chắc làm được hay không. Lẽ ra cán bộ phải có cách giải quyết hợp lý, hợp tình để người dân đỡ mất thời gian, công sức. Chứ làm kiểu này tôi thấy không ổn, người dân phải đi lại quá nhiều lần mà không được gì hết”.

Đến gần 8 giờ, một anh công an ra thông báo đã nhận đủ 40 hồ sơ. Số hồ sơ còn lại mọi người nghe đọc tên rồi đến nhận về. Tôi cũng nằm trong số đó nên nhận hồ sơ về. Tôi cảm thấy rất ấm ức, vì tôi đến từ 5 giờ sáng và lúc đó ngoài cổng chỉ có khoảng 10 người, vậy mà giờ lại không được nhận hồ sơ. Lý do là tôi là phụ nữ, không thể có đủ sức chen ngang lấn dọc để nộp hồ sơ.

Tôi nghĩ nếu như Công an quận Bình Tân có cách tổ chức bài bản, khoa học thì sẽ không có cảnh lộn xộn như thế này. Ai không làm được hôm nay thì viết giấy hẹn để người dân căn cứ theo giấy hẹn đó mà đến. Hoặc công an có thể cho người dân đăng ký số thứ tự hẹn giờ làm qua mạng như một số nơi đã làm. Như vậy sẽ đỡ tốn công sức mà còn tạo được niềm tin, sự hài lòng nơi người dân.

Phát số, hẹn giờ sẽ tránh tập trung đông người

Theo Công an quận Gò Vấp, về tình hình cấp CCCD tại quận Gò Vấp, thời điểm trước kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 là thời điểm mà công an quận tập trung làm CCCD cho các em học sinh sinh năm 2004 và 2007 để phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp THCS và THPT. Tuy nhiên, đối với những trường hợp công dân mất CMND, CCCD hoặc các trường hợp cần làm gấp CCCD thì công an quận vẫn giải quyết thu nhận hồ sơ. Trước đây người dân khi đi làm CCCD sẽ được phát số, hẹn giờ lên làm để tránh tập trung đông người dồn vào cùng một lúc. Tuy nhiên, hiện nay người dân khi đi làm CCCD đã thuận lợi hơn, không cần phải bốc số.

Còn tại Công an quận Tân Phú, đối với người dân thường trú và người tạm trú (đã đăng ký tạm trú) trên địa bàn, công an quận triển khai cấp số thứ tự làm CCCD qua Zalo. Công an quận cấp 120 số thứ tự mỗi ngày. Nếu người dân nhận được thông báo đã phát hết số thì bấm lại vào hôm sau. Hệ thống bấm số sẽ tắt vào chiều thứ Bảy và sẽ mở lại vào sáng thứ Hai hằng tuần.