Giáo dục Đông Nam Bộ tập trung “3 nhân”

Sáng 18-4, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị phát triển GD&ĐT vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; triển khai thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 7-10-2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem xét lại việc tinh giản biên chế

Tại hội nghị, nhiều địa phương kiến nghị không thực hiện tinh giản biên chế đối với ngành GD&ĐT để bảo đảm đội ngũ đáp ứng nhu cầu học sinh tăng hằng năm.

GD&ĐT vùng Đông Nam Bộ còn nhiều thách thức như tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học vẫn thấp hơn so với bình quân của cả nước và thấp nhất trong sáu vùng. Tỉ lệ trường đạt chuẩn quốc gia thấp không đồng nghĩa với chất lượng GD&ĐT tại đây thấp. Kết quả này có thể do sĩ số học sinh tại đây quá đông, diện tích trường học không đáp ứng các tiêu chí của trường chuẩn. Do đó, các địa phương phải đáp ứng được hệ thống trường lớp vừa đáp ứng nhu cầu học sinh cũng như tăng tỉ lệ trường đạt chuẩn.

Ông NGUYỄN ĐẮC VINH, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội