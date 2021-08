Ngày 26-8, tại kỳ họp thứ 2 HĐND TP Cần Thơ khóa X, UBND TP có tờ trình dự thảo nghị quyết HĐND TP quy định mức hỗ trợ trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; mức hỗ trợ giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục trên địa bàn có khu công nghiệp.



Trẻ mầm non đi học tại một trường mẫu giáo ở Cần Thơ. Ảnh: CTV

Theo đó, đối tượng áp dụng là trẻ em đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo đúng quy định, có cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em là công nhân, người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động theo quy định.

Giáo viên mầm non đang làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định ở địa bàn có khu công nghiệp bảo đảm các điều kiện: có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non theo quy định; Có hợp đồng lao động với người đại diện theo pháp luật của cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục; Trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ tại nhóm trẻ/lớp mẫu giáo có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp.

Mức hỗ trợ với trẻ em mầm non là 160.000 đồng/tháng; giáo viên mầm non là 800.000 đồng/tháng.

Ngoài ra, UBND TP cũng có tờ trình dự thảo nghị quyết của HĐND TP quy định về mức thu các khoản dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn TP từ năm học 2021-2022.

Theo đó, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục gồm khoản thu phục vụ bán trú, khoản thu phục vụ học hai buổi/ngày, các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động ngoài giờ chính khóa.

Nguyên tắc là các cơ sở giáo dục thực hiện thu đúng, thu đủ chi, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả. Thu không quá 9 tháng/năm học. Trong trường hợp mức lương tối thiểu vùng có thay đổi thì mức thu theo quy định được điều chỉnh theo tỉ lệ tương ứng.

Cụ thể, mức thu phục vụ bán trú (không bao gồm tiền ăn, nước uống) của mầm non ở quận là 298.000 đồng/tháng/học sinh (HS), ở huyện là 270.000 đồng/tháng/HS; bậc tiểu học ở quận là 320.000 đồng/tháng/HS, ở huyện là 285.000 đồng/tháng/HS.

Mức thu phục vụ hai buổi học ngày chỉ có bậc tiểu học, ở quận là 70.000 đồng/tháng/HS, ở huyện là 65.000 đồng/tháng/HS.

Học phí năm học 2021-2022 không tăng UBND TP cũng có tờ trình dự thảo nghị quyết của HĐND TP quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022. Theo đó, quan điểm chỉ đạo là mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2021-2022 phù hợp với đặc điểm, tình hình kinh tế xã hội của TP, giữ ổn định học phí của năm học 2021-2022 như năm học 2020-2021. Cụ thể, mức học phí của mầm non ở quận là 71.000 đồng/tháng/HS, ở huyện là 32.000 đồng/tháng/HS; THCS ở quận là 65.000 đồng/tháng/HS, ở huyện là 33.000 đồng/tháng/HS; THPT ở quận là 75.000 đồng/tháng/HS và ở huyện là 43.000 đồng/tháng/HS.