Không nên quá căng thẳng, ảnh hưởng tâm lý học tập đầu đời của trẻ Việc học từ xa, trực tuyến nhằm duy trì việc học của trẻ, không chỉ về kiến thức, kỹ năng mà còn là thói quen học tập, sự tương tác xã hội với thầy cô, bạn bè, do đó phụ huynh nên ủng hộ và hỗ trợ việc học trực tuyến, học tập từ xa của con. Thói quen và nề nếp học tập rất quan trọng. Phụ huynh nên yêu cầu con đi ngủ đúng giờ (trẻ lớp 1 nên ngủ trước 9 giờ tối, đủ 10 tiếng/ngày) để buổi sáng thức dậy thật sảng khoái. Trẻ cần được ăn sáng đủ, vệ sinh, thay đồ và ngồi vào bàn học ngay ngắn, sẵn sàng cho việc học. Nếu trẻ không có giờ học trực tuyến gặp GV thì buổi sáng vẫn nên dậy đúng giờ như thường lệ và ngồi vào bàn học 30 phút với các nhiệm vụ GV giao trước. Phụ huynh cũng lưu ý rằng trách nhiệm giảng dạy chuyên môn vẫn là GV, do đó nếu lúng túng về nội dung học thuật, phụ huynh nên liên hệ với GV để được trợ giúp. Trách nhiệm chính của phụ huynh là tạo không gian, thời gian thuận lợi, cung cấp thiết bị (nếu không có, hãy báo với nhà trường để nhận được sự hỗ trợ), động viên, khuyến khích và giám sát con duy trì việc học đều đặn. Hiện các sở GD&ĐT và Bộ GD&ĐT đang xây dựng rất nhiều tư liệu bài dạy và cung cấp miễn phí qua truyền hình, phát lại trên kênh YouTube. Do đó nếu đường truyền yếu lúc này, chúng ta có thể học lại lúc khác. Phụ huynh không nên quá căng thẳng mà ảnh hưởng tâm lý học tập đầu đời của trẻ. TS giáo dục học NGUYỄN THỊ THU HUYỀN