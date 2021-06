Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc phụ trách Sở GD&ĐT TP.HCM phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP vào sáng 28-6.

Ông Hiếu cho biết, dự kiến kỳ thi tốt nghiệp THPT tại TP.HCM sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8-7 theo lịch của Bộ GD&ĐT.

Các thí sinh diện F0, F1, F2 và khu vực phong tỏa sẽ tham gia thi đợt 2.

Theo kế hoạch, tại các điểm thi, vào lúc 8 giờ ngày 6-7 tổ chức họp cán bộ tham gia công tác coi thi. Các thí sinh sẽ có mặt vào lúc 14 giờ cùng ngày để làm thủ tục dự thi, đính chính thông tin sai sót (nếu có), nghe phổ biến quy chế thi và lịch thi. Trong hai ngày 7 và 8-7, thí sinh sẽ tham gia thi các bài thi theo đăng ký.

Để kỳ thi diễn ra an toàn, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với các sở, ngành triển khai văn bản hướng dẫn tổ chức thi an toàn và đảm bảo phòng chống dịch. Cụ thể thưc hiện phát phiếu báo danh qua bưu điện, hướng dẫn học sinh và phụ huynh khai báo y tế, thực hiên các phương án tham gia thi an toàn, không tụ tâp đông người, phương án đăng ký thi đợt 2 cho các diện thí sinh trong khu vực phong tỏa, cách ly…

Tại cuộc họp, ông Hiếu cũng đề xuất triển khai xét nghiệm cho toàn bộ thí sinh tham gia thi, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên coi thi và tham gia ban chấm thi, ban in sao đề thi, ban làm phách. Sở cũng lên các phương án để kỳ thi diễn ra an toàn.

Bên cạnh đó, do diễn biến dịch phức tạp, lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết sẽ triển khai ngay việc lấy ý kiến của phụ huynhh học sinh về việc tổ chức kỳ thi nhằm tránh tâm lý hoang mang, lo lắng, ảnh hưởng tới kết quả thi của thí sinh.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 có 88.774 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó THPT là 80.775 và giáo dục thường xuyên là 7.999. Sở GD&ĐT đã huy động 12.402 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi tại 155 điểm thi trên toàn địa bàn TP. Mỗi quận, huyện sẽ có từ 1-3 điểm thi dự phòng. Mỗi điểm thi có từ 2 phòng dự trữ để xử lý các trường hợp có dấu hiệu ho, sốt.

Dự kiến ngày 30-6, ngày cuối thực hiện giãn cách xã hội toàn TP, UBND TP sẽ có quyết định về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT.