Ngày 25-1, UBND TP.HCM đã chính thức có văn bản về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP từ sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.



Theo đó, UBND TP.HCM cho phép trẻ em thuộc các khối mầm non, tiểu học và lớp 6 đi học trực tiếp tại trường từ ngày 7-2 (sau Tết Nguyên đán) trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ học sinh, người chăm sóc trẻ.

Đồng thời, từ 7-2, các cơ sở giáo dục thực hiện công tác chuẩn bị đón trẻ và học sinh đi học trực tiếp.

Từ ngày 10 đến 13-2, cơ sở giáo dục tổ chức họp phụ huynh học sinh triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ, tập huấn công tác chống dịch COVID-19.

Từ ngày 14-2, các cơ sở giáo dục tổ chức đón trẻ mầm non và tiểu học đến trường. Tuy nhiên, trong trường hợp cha mẹ học sinh chưa đồng thuận thì học sinh tiếp tục học trên môi trường internet, trên truyền hình theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT TP.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng giao Sở GD&ĐT, Sở Y tế rà soát, tiếp tục tham mưu điều chỉnh bộ tiêu chí an toàn, tiếp tục triển khai các hướng dẫn chuyên môn về phương án tổ chức học trực tiếp đối với từng cấp học, bậc học và linh hoạt theo cấp độ dịch.