Giông lốc ở nhiều tỉnh phía Bắc, hàng trăm nhà tốc mái, lúa, ngô gãy đổ

Đêm 30-4 và rạng sáng 1-5, tại nhiều tỉnh phía Bắc xảy ra giông lốc làm tốc mái hàng trăm ngôi nhà, nhiều hecta hoa màu của người dân bị đổ gãy, ước tính thiệt hại cả chục tỉ đồng.

Tại Lào Cai: Theo thông tin từ UBND tỉnh này, trận giông lốc không gây thiệt hại về người nhưng đã làm nhiều nhà ở bị tốc mái, hư hại hoa màu của người dân.

Trong đó, 249 nhà bị tốc mái tập trung tại các huyện: Văn Bàn, Bát Xát, Bảo Thắng, TP Lào Cai và thị xã Sa Pa. Tại huyện Văn Bàn giông lốc cũng khiến một trường học bị tốc mái, 20 m tường bao đổ sập, hai nhà văn hoá thôn bản bị hư hỏng.

Ngoài ra giông lốc còn làm hư hỏng công trình thủy lợi, gãy đổ tám cột điện, cột cáp treo viễn thông, thiệt hại 29,2 ha ngô tại TP Lào Cai, huyện bảo Thắng, huyện Văn Bàn.

Chính quyền Lào Cai ước tính thiệt hại do trận giông lốc gây ra trên 10 tỉ đồng.

Tại Yên Bái: Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, trận mưa to kèm theo giông lốc đã làm một người tử vong do sét đánh, 76 nhà tốc mái (ở các huyện Lục Yên, Trấn Yên), 69 ha lúa, ngô và cây lâm nghiệp ở huyện Trấn Yên bị thiệt hại, ảnh hưởng.

Người tử vong là ông Mè Văn Th, 45 tuổi, ngụ tổ dân phố Suối Khoáng, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn.

Ước thiệt hại khoảng 1 tỉ đồng.

Tại Phú Thọ: UBND huyện Hạ Hòa cho biết trận giông lốc đêm 30-4 khiến 30 nhà dân bị tốc mái (tập trung ở xã Đan Thượng, Lang Sơn, Vĩnh Chân, Hà Lương, Gia Điền và Ấm Hạ...); năm trường học, tám nhà văn hóa cũng ở vào hoàn cảnh tương tự.

Ngoài ra, trận giông lốc cũng khiến hơn 20 ha tích lúa bị ảnh hưởng, hơn 21 ha ngô và 19 ha cây lâm nghiệp, 12 cột điện hạ thế bị đổ, gãy...

Sau khi xảy ra giông lốc, chính quyền các địa phương đã thống kê thiệt hại, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với hội tụ gió trên mực nước biển 1.500 m nên ngày và đêm 1-5, ở Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa-Nghệ An có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50 mm.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.