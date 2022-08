‘Giữa lằn ranh sinh tử’ giành giải đặc biệt Liên hoan Phát thanh toàn quốc

Tối 6-8, Lễ bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV diễn ra tại Nhà hát TP.HCM. Tham dự có ông Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành uỷ TP.HCM, ông Phan Văn Mãi - Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Đỗ Tiến Sỹ - Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các đại diện Sở, ban ngành…

Tác phẩm “Giữa lằn ranh sinh tử” do nhóm tác giả Trần Lê Dung, Nguyễn Thị Huệ và Nguyễn Ngọc Dung đơn vị Phát thanh Công an nhân dân - Cục Truyền thông Công an nhân dân - Bộ Công an thực hiện.

Giải thưởng đặc biệt này là điều chưa từng có tiền lệ trong suốt 15 kì Liên hoan Phát thanh toàn quốc.

Câu chuyện 3 người lính cứu hoả anh dũng hi sinh trong trận chiến với giặc lửa ở Hà Nội đã làm lay động hàng triệu trái tim người dân cả nước. Câu chuyện xảy ra trong những ngày Liên hoan Phát thanh toàn quốc diễn ra tại TP.HCM.

Các phóng viên đều đã chuẩn bị xong các tác phẩm dự thi của mình. Nhưng chính câu chuyện đó đã ngay lập tức đã truyền cảm hứng cho những người làm báo phát thanh, trở thành đề tài nóng bỏng để những người làm báo nói thực hiện một tác phẩm đặc biệt như lời tri ấn tới các anh những người lính cứu hoả dũng cảm.

Ba nữ phóng viên phát thanh Cục Truyền thông Công an nhân dân - Bộ Công an đã biến câu chuyện đau thương anh dũng này thành câu chuyện truyền cảm hứng tại liên hoan phát thanh toàn quốc. Câu chuyện về ngọn lửa nghề rực cháy, sự nhạy bén của ekip tác giả đã để lại những cảm xúc lắng đọng với khán giả.

Tại lễ trao giải, nhóm tác giả không giấu được niềm xúc động, tự hào khi tác phẩm “Lằn ranh sinh tử” giành giải đặc biệt tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc.

“Chương trình lên sóng 2-8 thì ngày hôm trước đó, 3 người đồng đội của chúng tôi đã hi sinh anh dũng khi cứu người dân. Điều đó thôi thúc chúng tôi làm gì đó như một lời tri ân cảm tạ sự anh dũng hi sinh của các anh.

Qua những câu chuyện chân thực đời thường dung dị của một cán bộ hơn 20 năm gắn bó với công việc này, chúng tôi muốn truyền cảm hứng sống đẹp tới các bạn đặc biệt là những thanh niên trẻ. Chương trình phần nào đã chạm đến cảm xúc khán giả, đó là thành công lớn nhất của chương trình”- đại diện nhóm thực hiện chương trình “Lằn ranh sinh tử” trải lòng.

Phát biểu tại đêm bế mạc, ông Đỗ Tiến Sỹ - Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XV diễn ra tại TP.HCM với chủ đề “Linh hoạt chuyển đổi- Thích ứng vượt lên” là liên hoan có nhiều điểm nổi bật nhất với nhiều đoàn tham gia nhất, số lượng đại biểu đông nhất, số tác phẩm dự thi nhiều nhất, nhiều hạng mục giải thưởng nhất…

“Các tác phẩm đề cập đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước. Trong đó, nổi bật là việc triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, về những giải pháp nhằm phục hồi phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, công tác xây dựng Đảng, phòng chống tiêu cực, lãng phí…”- ông Đỗ Tiến Sỹ nhấn mạnh.

Tại đêm bế mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc, nhiều giải thưởng cao quý cũng đã được trao đến các tác giả gồm: 1 giải đặc biệt, 28 giải vàng, 58 giải bạc, 71 giải đồng…