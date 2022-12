Griezmann mới là cầu thủ quan trọng nhất của đội tuyển Pháp

(PLO)- Pháp tiến vào chung kết với hai bàn thắng của Theo Hernandez và Muani cùng những pha bóng khi thi đua tốc độ lúc thì nhảy múa giữa hàng thủ Morocco của Mbappe.

Pháp tiến vào chung kết với hai bàn thắng của Theo Hernandez và Muani cùng những pha bóng khi thi đua tốc độ lúc thì nhảy múa giữa hàng thủ Morocco của Mbappe. Tuy nhiên, nhân vật chính nổi bật nhất trong chiến thắng của Pháp lại chính là Griezmann, một số 7 rất đa năng trong hệ thống chiến thuật của HLV Didier Deschamps.

So với World Cup 2018 khi Pháp lên ngôi vô địch thì Griezmann phải hy sinh rất nhiều. Anh không còn được chơi cao tiếp cận những cơ hội ăn bàn như từng thành công ở Atletico Madrid nữa mà là một số 7 chơi tự do. Sự tự do trong khuôn khổ chiến thuật của HLV Didier Deschamps đã tạo nên một Griezmann hoàn toàn mới.

Trận bán kết với Morocco, Griezmann không dưới năm lần về đến vòng 16,50 m để tham gia phòng ngự và chọn vị trí rất tốt để đánh chặn. Và khi Pháp tấn công thì Griezmann luôn có mặt ở các điểm nóng. Anh làm giảm đi vai trò của Griezmann 2018 nhưng giúp cho đội nhà bớt nhớ đi hai trụ cột Kante và Pogba ở tuyến giữa.

Hành trình vào chung kết của Pháp, Griezmann ít bàn thắng hơn bốn năm trước nhưng những đường chuyền quyết định làm nên chiến thắng anh thực hiện không thua gì Pogba và khi tham gia phòng ngự anh cũng có những pha đánh chặn không kém gì Kante.

Cũng không sai khi giới chuyên môn ví Mbappe là sát thủ còn Griezmann là trái tim của đội tuyển Pháp.

Đ.TR