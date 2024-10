HA Gia Lai gặp rắc rối ngoài sân cỏ 26/10/2024 07:12

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ngày 24-10 đã gửi văn bản cho HA Gia Lai và VFF về việc áp dụng án phạt cấm đăng ký cầu thủ với CLB liên quan đến trách nhiệm thực hiện quyết định tranh chấp giữa đội bóng phố núi và ngoại binh đến từ Ghana.

Đội bóng phố núi bị cấm đăng ký cầu thủ

Nội dung phán quyết của VFF gửi HA Gia Lai nêu rõ: “Án phạt cấm đăng ký cầu thủ mới, phạm vi trong nước và thế giới sẽ được áp dụng đối với CLB bóng đá HA Gia Lai kể từ thời điểm FIFA ban hành văn bản trên (ngày 24-10). VFF, theo yêu cầu của FIFA, với tư cách là Liên đoàn thành viên của FIFA, sẽ áp dụng án phạt cấm đăng ký cầu thủ mới ở phạm vi trong nước…”.

Theo đó, cầu thủ Martin Dzilah từng ký hợp đồng với HA Gia Lai hồi tháng 10 năm ngoái. Chân sút người Ghana đã chơi ba trận V-League nhưng bị chấn thương dài hạn dẫn đến việc hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng vào ngày 21-3-2024 với số tiền bồi thường là 20.000 USD. Bất ngờ Dzilah đã gửi đơn kiện HA Gia Lai lên FIFA vì không chấp nhận khoản bồi thường đó.

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh (bìa phải) của HA Gia Lai cho biết sẽ giải quyết mọi rắc rối ngoài sân cỏ liên quan đến CLB trong thời gian sớm nhất. Ảnh: VPF.

Ngày 28-6, FIFA yêu cầu các bên cung cấp tài liệu về việc này nhưng Trưởng đoàn HA Gia Lai, ông Tấn Anh cho biết không nhận bất kỳ email nào của Phòng giải quyết tranh chấp FIFA. Ngày 30-8, FIFA ra phán quyết Dzilah thắng kiện và buộc HA Gia Lai bồi thường cho cầu thủ người Ghana 29.000 USD kèm lãi suất. Ngay sau đó, phía HA Gia Lai đã làm đơn kháng cáo, có xác nhận của VFF nhưng cuối cùng lại tiếp tục nhận văn bản cấm chuyển nhượng của FIFA mới nhất vào ngày 24-10. VFF cho biết án phạt trên sẽ được FIFA gỡ bỏ khi CLB HA Gia Lai hoàn tất nghĩa vụ tài chính theo quyết định của FIFA.

Rắc rối ngoài sân cỏ đến với HA Gia Lai chỉ một ngày trước khi thầy trò Quang Trãi tiếp khách Thanh Hóa trên sân Pleiku chiều 26-10 (VTV5 trực tiếp lúc 17 giờ) ở vòng 5 V-League. Đội bóng của bầu Đức trước kỳ nghỉ của FIFA gần một tháng qua đang có phong độ tốt ở V-League, với hai trận thắng, hai trận hòa, bỏ túi 8 điểm và chiếm ngôi nhì bảng xếp hạng.

Đáng chú ý HA Gia Lai thắng trận này là chắc chắn lên ngôi nhất bảng, khi đội khách Thanh Hóa đang dẫn đầu với 9 điểm. Lịch sử cho thấy chủ sân Pleiku thường có kết quả tốt khi đụng độ đội bóng xứ Thanh với chuỗi 9 trận bất bại. Nếu phán quyết của FIFA không ảnh hưởng đến tinh thần cầu thủ đội bóng phố núi, cơ hội cho HA Gia Lai soán ngôi đầu của Thanh Hóa hoặc không thua là rất cao.

Đội bóng phố núi đang có phong độ tốt khi đứng nhì bảng sau bốn trận V-League. Ảnh: VPF.

Cuộc gặp của những người cùng khổ

Ngày 27-10, chủ nhà Bình Định mới có 3 điểm, đứng thứ 11 sẽ tiếp đội cuối bảng SL Nghệ An đang có 2 điểm (FPT Play trực tiếp 18 giờ). Cả hai đều bị nhận diện là ứng cử viên cho cuộc chạy trốn xuống hạng do nội lực yếu đuối. Đương kim á quân Bình Định bây giờ mới thấm thía nỗi khổ tâm bị “rút ruột” cầu thủ ở mùa bóng này do thiếu tiền giữ chân họ, điều mà SL Nghệ An từng chịu đựng nhiều năm qua.

Nhưng cái hơn của bóng đá xứ Nghệ là nhờ các lứa trẻ từ dưới lên đủ cho họ xoay sở đội hình mà không tốn tiền mua cầu thủ và hụt hẫng tuyến kế thừa như làng bóng đất Võ. Rất khó khăn cho HLV Bùi Đoàn Quang Huy toan tính ở cuộc chơi đường dài gặp thiếu thốn đủ đường khi gần hết đội hình cả nội lẫn ngoại binh từng về nhì mùa trước đều ra đi về các vùng đất hứa. Một trận hòa ở sân Quy Nhơn chiều 27-10 cũng đủ làm cả hai người cùng khổ ấm lòng.

Bình Định rơi vào trạng thái của SL Nghệ An khi có quá nhiều cầu thủ giỏi ra đi. Ảnh: VPF.

Vòng 5 V-League chiều 27-10 cũng chứng kiến SHB Đà Nẵng chạm trán Hải Phòng đều có cùng 3 điểm, có chung hiệu số bàn thắng bại (-3) đang chia nhau hai vị trí áp chót bảng xếp hạng (FPT Play trực tiếp 18 giờ). Về nội lực, Hải Phòng mạnh hơn và giàu kinh nghiệm hơn với HLV kỳ cựu Chu Đình Nghiêm nhưng tân binh SHB Đà Nẵng có lợi thế sân nhà Hòa Xuân. Tuy nhiên, cơ hội cho SHB Đà Nẵng giành 1 hoặc 3 điểm sẽ lớn hơn với thế trận phòng ngự phản công khó chịu.

Các trận đấu khác cũng hứa hẹn căng thẳng và quyết liệt, như hai đội ở nhóm cuối TP.HCM - Quảng Nam đụng độ nhau (HTV Thể thao trực tiếp 19 giờ 15, ngày 26-10), trong khi nhóm trên sẽ không khoan nhượng giữa Hà Nội - Hà Tĩnh (FPT Play trực tiếp 19 giờ 15, ngày 27-10), Nam Định - Công an Hà Nội (VTV5 trực tiếp 18 giờ, ngày 28-10).