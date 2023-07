HA Gia Lai nhảy lên số 2, B. Bình Dương vẫn chưa hết vận đen

(PLO)-HA Gia Lai leo lên vị trí thứ nhì nhóm B nhờ bàn thắng quý hơn vàng của Oliveira phút 90+5, còn B. Bình Dương vẫn chưa hết vận đen...

Trận trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng chia điểm với B. Bình Dương khi V-League giai đoạn 2 trở lại. Một trận hòa 0-0 mà vua phá lưới Rimario của đội khách có hai cơ hội ngon ăn, trong đó có đối diện cầu môn trống của SHB Đà Nẵng nhưng tay săn bàn B. Bình Dương không đưa được bóng vào lưới.

Các học trò HLV Lê Huỳnh Đức đã nỗ lực rất nhiều và bằng chứng cho sự nỗ lực đó là đội đã tạo rất nhiều cơ hội, nhưng một chiều ngoài Rimario, tuyển thủ Nguyễn Tiến Linh cũng nỗ lực hết mình nhưng nhạt nhòa.

Trận áp chót ở đoạn 1, SHB Đà Nẵng cũng tiếp B. Bình Dương khi hai đội cũng đang trong giai đoạn khó khăn này và hai đội chia điểm nhau qua trận hòa và hôm nay, vòng đấu đầu của giai đoạn V-League cũng thế.

Ngay phút thứ chín thì Công Thành của SHB Đà Nẵng có pha va chạm mạnh với thủ môn Minh Toàn của B. Bình Dương. Khanh được xe cấp cứu đưa ngay đến bệnh viện sau cú va chạm nặng.

Có điều, nhóm B chỉ có sáu đội, đội chót bảng như B. Bình Dương phải tìm những chiến thắng chứ “quỹ trận” là chỉ có năm trận, cứ hòa rồi cứ nằm ở vị đáy bảng xếp hạng thì mọi thứ có thể quá muộn khi phía trên đó các đội đã có dấu hiệu thoát hiểm.

Cũng rất may cho cựu vương B. Bình Dương, trận đấu cùng giờ trên sân Vinh, SL Nghệ An đã đánh bại CLB TP.HCM 2-0 đẩy đại diện bóng đá TP.HCM xuống vị trí chót bảng. Hai bàn thắng của SL Nghệ An do công Xuân Tiến và Mạnh Huỳnh ghi. B. Bình Dương và TP.HCM cùng có tám điểm nhưng B. Bình Dương tốt hơn ở chỉ số phụ.

Trên sân Pleiku, may mắn không mỉm cười với thầy trò HLV Võ Đình Tân khi họ thua bàn duy nhất trận ở phút 90+5 và đành trắng tay rời phố núi.

HA Gia Lai chơi áp đảo, nhưng Khánh Hòa có những pha phản công rất sắc nét. Những pha vây ráp của đội bóng phố núi vẫn không thể làm họ có bàn thắng.

Tuy nhiên bất ngờ khi trận đấu bước vào phút bù giờ cuối cùng thì chân sút Oliveira có bàn thắng quý hơn vàng cho HA Gia Lai. Đội bóng phố núi leo lên vị trí thứ nhì nhóm B với 17 điểm, còn SL Nghệ An tiếp tục duy trì vị trí đầu nhóm B.

THANH HÀ