Hà Nội hỗ trợ hơn 1.130 tỉ học phí năm học 2022-2023

Chiều 12-9, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn TP năm học 2022-2023.

Cụ thể, HĐND TP quyết định, học phí học sinh phải đóng thực tế năm học 2022-2023 giữ nguyên như mức học phí phải đóng năm học 2021-2022. Phần chênh lệch so với mức học phí phải thực hiện theo lộ trình của Nghị định 81/2021, ngân sách TP sẽ cấp bổ sung cho các đơn vị. Dự kiến ngân sách TP phải hỗ trợ khoảng hơn 1.133 tỉ đồng cho năm học 2022-2023.

Bên cạnh đó, UBND TP sẽ có cơ chế hỗ trợ học phí đối với một số đối tượng trẻ em mầm non và học sinh phổ thông của TP năm học 2022-2023. Trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của Hà Nội trên địa bàn các xã miền núi sẽ được hỗ trợ 100% mức thu học phí năm học 2022-2023.

Các đối tượng thuộc trường hợp được miễn giảm từ 50-70% học phí theo quy định tại Nghị định 81 của Chính phủ sẽ được hỗ trợ bằng 100% phần học phí còn lại phải đóng theo mức thu học phí năm học 2022-2023.