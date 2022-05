Hà Nội ngập nặng do mưa lớn vì vượt năng lực của hệ thống thoát nước

Lượng mưa chiều 29-5 tại Hà Nội đã vượt mốc lịch sử năm 1986. Cụ thể, tại trạm Láng lượng mưa từ 14h-16h chiều qua là 138mm trong khi mốc lịch sử ngày 18-6-1986 đạt 132,5mm.

Mưa lớn ở Hà Nội đã được cảnh báo sớm

Chiều 29-5, Hà Nội có mưa rất to. Trận mưa lớn kéo dài trong hai giờ đồng hồ đã khiến nhiều khu vực của Hà Nội ngập sâu trong nước. Đáng chú ý, có những nơi ngập đến hơn nửa mét, xe cộ di chuyển vô cùng khó khăn. Có nhiều người dân phải tắt máy, dắt bộ xe trong nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, lượng mưa đo được ở Láng chiều 29-5 là 140,4mm; Thanh Trì là 119,2mm; Hoài Đức 53mm.

Thông tin về diễn biến của đợt mưa lớn này, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 22-25° bị nén nên ngày 29-5, nhiệt độ ở Bắc bộ và Trung bộ có xu hướng tăng lên 1-2°.

Chiều 29-5, hiện tượng mưa giông nhiệt xuất hiện sớm ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và nam đồng bằng Bắc bộ, sau đó dịch chuyển đến khu vực Hà Nội gây mưa lớn trong khoảng hai giờ.

Bản tin mưa lớn sáng 29-5 nhận định khu vực Hà Nội đến đêm 30-5 có lúc có mưa rào và giông; cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn vượt năng lực thoát nước của Hà Nội

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH Thoát nước Hà Nội, chiều 29-5 (từ 13h30 đến 15h30) tại khu vực nội thành đã xuất hiện mưa cường độ lớn tại nhiều khu vực.

Cụ thể lượng mưa đo được tại Ba Đình là 114,5 mm; Hoàng Mai là 110,1 mm; Thanh Xuân là 111,0 mm; Hai Bà Trưng là 104,6 mm, Thanh Trì 123,7 mm, Nam Từ Liêm 130,4 mm,Tây Hồ 160,0 mm; đặc biệt là Cầu Giấy lên tới 181,5 mm

Lượng mưa lớn, dồn dập trong thời gian ngắn đã gây ra khoảng 35 điểm úng ngập nhiều tuyến phố ở nội đô.

Cụ thể như các phố: Cao Bá Quát, Phùng Hưng, Liễu Giai, Tôn Đản, Thụy Khuê, Tạ Hiện – Lương Ngọc Quyến, Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương; Nguyễn Phong Sắc, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Chính, Yên Duyên (đường Vành đai 3), Trương Định, Minh Khai (chân cầu Vĩnh Tuy)...

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho hay, lượng mưa lớn, dồn dập trong thời gian ngắn đã vượt qua năng lực thoát nước hiện có, khiến nhiều tuyến phố bị ngập.

"Hệ thống thoát nước của thành phố chỉ đáp ứng cho các trận mưa có cường độ trung bình khoảng 70 mm/2 giờ.

Trong khi đó, lượng mưa tại khu vực các quận nội thành đo được trong thời điểm chiều qua đều cao trên 100 mm, cá biệt có những khu vực tại Tây Hồ, Cầu Giấy có cường độ lên tới 160 - 180 mm. Do đó đã khiến cho nhiều khu vực trong nội thành bị ngập, nhất là tại khu vực lưu vực sông Tô Lịch, các quận Thanh Xuân, Cầu Giấy, Nam Từ Liêm...."

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, dự báo từ này đến ngày 31-5, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén qua khu vực Bắc bộ nên khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt.

Ở khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Chiều và đêm 30-5, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trên các sông suối thuộc khu vực Bắc bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu từ 2-4m, hạ lưu từ 1,5-2,0m.

Trong đợt lũ này, mực nước trên một số sông suối nhỏ có khả năng lên mức (báo động) BĐ1 - BĐ2, mực nước đỉnh lũ khu vực hạ lưu các sông chính ở Bắc Bộ ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.