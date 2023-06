Hải Phòng mời gọi đầu tư vào 136 dự án công nghiệp, đô thị

(PLO)- UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục 136 dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2023-2025, định hướng đến 2030. Hải Phòng ưu tiên mời gọi vốn cho các dự án phát triển đô thị và công nghiệp, logistic.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa ký ban hành quyết định phê duyệt danh mục 136 dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài giai đoạn 2023-2025, định hướng đến 2030.

Tập trung phát triển đô thị

Theo quyết định này, Hải Phòng kêu gọi đầu tư nước ngoài đến 52 dự án phát triển đô thị.

Trong số các dự án này, dẫn đầu là huyện Thủy Nguyên với 10 dự án, trong đó dự án có quy mô lớn nhất là dự án Khu đô thị mới tại xã Thủy Đường và Hòa Bình diện tích 400 ha.

Tiếp đến là dự án Khu đô thị Hòn Ngọc (khu vực phía bắc sông Cấm (xã Hoa Động) quy mô 120ha. Cũng nằm ven sông Hòn Ngọc (huyện Thủy Nguyên), dự án Khu đô thị ven sông Hòn Ngọc và Khu đô thị Nam sông Hòn Ngọc quy mô 50 ha.

Thành phố Hải Phòng đang tập trung phát triển đưa huyện Thuỷ Nguyên trở thành thành phố, mục tiêu hoàn thành trong năm 2025. Hải Phòng cũng đang tập trung xây dựng Trung tâm hành chính – chính trị mới của thành phố tại Thủy Nguyên. Chính vì vậy, việc ưu tiên phát triển đô thị tại Thuỷ Nguyên là cần thiết.

Tại địa bàn huyện An Dương, địa phương đang được tập trung đến năm 2025 lên quận, Hải Phòng kêu gọi 8 dự án đô thị trong danh mục, trong đó lớn nhất là dự án mở rộng khu đô thị Tràng Duệ (xã Lê Lợi) với quy mô 150 ha,

45 dự án phát triển công nghiệp

Phát triển công nghiệp cũng là lĩnh vực Hải Phòng quan tâm kêu gọi đầu tư nước ngoài khi có tới 45 dự án phát triển khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN), khu vực phát triển công nghiệp.

Lĩnh vực phát triển trung tâm logistics có 9 dự án trong danh mục, trong đó quy mô lớn nhất là Trung tâm logistics Lạch Huyện tại khu vực bến cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng, nhằm phục vụ các dịch vụ cảng biển với quy mô 300 – 350 ha (tiềm năng thêm 500 – 650 ha).

Ngoài ra, Hải Phòng cũng kêu gọi đầu tư nước ngoài đối với một số lĩnh vực khác như du lịch, y tế, giáo dục, môi trường, nghiên cứu. Trong đó du lịch có 4 dự án kêu gọi đầu tư, quy mô nhất là dự án phát triển du lịch với thể thao và vui chơi giải trí tại quận Đồ Sơn với quy mô từ 900 - 910 ha.

Cùng với đó, có 10 dự án trong lĩnh vực giáo dục, 7 dự án trong lĩnh vực y tế, 4 dự án xây dựng khu xử lý chất thải rắn tại quận Hải An, huyện Vĩnh Bảo, huyện An Dương và huyện An Lão với quy mô mỗi dự án từ 10 - 20 ha,...

Một số dự án được Hải Phòng kêu gọi đầu tư: Dự án KCN Tiên Lãng 2 quy mô 500-550 ha, KCN sân bay Tiên Lãng có quy mô 450-550 ha, KCN Thủy Nguyên 310-320 ha, KCN Tam Hưng – Ngũ Lão diện tích 150 – 170 ha; KCN phía bắc đảo Cát Hải quy mô 180 – 200 ha; Khu vực phát triển công nghiệp logistics phi thuế quan Bắc Lạch Huyện (1.200 -1.300 ha),...

