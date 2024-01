Hàn Quốc cấm tiêu thụ thịt chó, bạn nghĩ sao?

Ngày 9-1, quốc hội Hàn Quốc đã thông qua dự luật cấm chăn nuôi và giết mổ chó để tiêu thụ. Dự luật cấm tiêu thụ thịt chó nhận được sự ủng hộ từ lưỡng đảng trong quốc hội Hàn Quốc với 208 phiếu thuận và 2 phiếu trắng.

Dự luật này cấm phân phối và bán các sản phẩm thực phẩm được chế biến từ chó, đồng thời kêu gọi trợ cấp cho những người kinh doanh thịt chó chuyển sang ngành nghề khác.

Bất kỳ ai giết chó để làm thức ăn có thể bị phạt tới 3 năm tù hoặc bị phạt tiền lên tới 30 triệu won (khoảng 23.000 USD). Bất cứ ai cố ý mua, vận chuyển, tàng trữ hoặc bán thực phẩm làm từ chó cũng sẽ bị phạt.

Hiện dự luật đã được trình lên Tổng thống Yoon Suk Yeol để ký thành luật. Nếu được thông qua, luật này sẽ chính thức được thực thi vào năm 2027.

Thông tin này đã gây ra không ít tranh cãi tại Hàn Quốc. Trong đó, một số người ủng hộ luật cấm tiêu thụ thịt chó nhưng số khác lại phản đối vì nhiều lý do khác nhau.

Dưới đây là một số ý kiến của bạn đọc tại Việt Nam sau khi tiếp nhận được thông tin trên:

Một số bạn đọc bày tỏ rất ủng hộ với việc Hàn Quốc cấm tiêu thụ thịt chó của Hàn Quốc vì đó là một bước đi khó, do Hàn Quốc cũng là một trong số những quốc gia có nhiều trang trại nuôi chó lấy thịt. Bạn đọc cho rằng đã đến lúc Việt Nam cũng cần nói không với thịt chó và hy vọng một ngày không xa Việt Nam cũng sẽ cấm tiêu thụ thịt chó tương tự Hàn Quốc.

Bạn đọc Tấn Anh ý kiến: “Luật sinh ra để phục vụ số đông người dân, Hàn Quốc trước đây là quốc gia ăn thịt chó rất phổ biến. Tuy nhiên sau này giới trẻ lại yêu loại động vật này và nó dần trở thành thú cưng thế nên hình thành hai phe tranh cãi nhiều năm qua ở Hàn Quốc (tất nhiên ở Việt Nam cũng như vậy). Bây giờ thì mọi thứ đã nghiêng về một phe, phong trào không ăn thịt chó dần giành chiến thắng ở Hàn Quốc, Việt Nam tương lai chắc cũng thế thôi. Chỉ cần nhìn các quán thịt chó dẹp tiệm ngày càng nhiều là biết, tôi cũng bỏ không ăn món này hơn chục năm rồi”.

Bạn đọc Lê Kim Thanh, người rất yêu động vật, nhất là chó mèo cũng chia sẻ bản thân rất ủng hộ bước đi này của Hàn Quốc: “Ở góc nhìn của tôi thì chó và mèo là loại động vật đặc biệt hơn hẳn, chúng có tình cảm, cảm xúc. Có thể các bạn sẽ không cảm nhận được điều đó nhưng sẽ có rất nhiều người trên thế giới này cảm nhận được. Chúng ta có thể thấy những mẫu chuyện, những bộ phim thể hiện tình cảm giữa người và chó, tại sao không phải là người với một loài động vật khác? Việc giết mổ chó thật sự quá tàn nhẫn, dự luật cấm tiêu thụ thịt chó được ban hành ở Hàn Quốc cho thấy một sự nhân đạo mà chúng ta cần học hỏi”.

“Mỗi khi đi qua mấy chuồng nhốt mèo với cún ngoài đường mà không nhìn nổi, vì với tôi chó và mèo là bạn, là động vật trung thành, chúng không phải thức ăn. Ở Việt Nam cũng có rất nhiều tổ chức cá nhân vận động từ bỏ ăn và buôn bán chó, mèo làm thức ăn. Hy vọng trong tương lai tất cả mọi người sẽ nói không với thịt chó, mèo” - bạn đọc Huỳnh Thanh Xuân nêu.

Bạn đọc có tài khoản Saigon... bình luận: "Sau luật cấm tiêu thụ thịt chó này, người Hàn và người nước ngoài sẽ thấy những chú chó pet hiện diện trên giường ngủ, trong những khu vườn, hay đi dạo cùng chủ nhân ngoài đường phố. Người ta cũng có thể thấy những chú chó trung thành chăm sóc chủ nhân đau yếu của chúng trên xe lăn, hay dẫn đường cho những chủ nhân khiếm thị, thậm chí, chúng còn chạy đi gọi người cứu giúp trong những trường hợp khẩn cấp... Người Hàn Quốc sẽ không phải thất vọng khi đối xử tốt với loài chó như người bạn, người thân".

Một số bạn đọc khác lại có ý kiến hoàn toàn trái ngược khi ủng hộ dự luật tiêu thụ thịt chó. Bạn đọc cho rằng mỗi quốc gia sẽ có nền văn hoá khác nhau, do đó chúng ta chỉ học hỏi và áp dụng thế nào cho phù hợp với đất nước mình, không phải thấy họ làm thì sẽ làm theo. Đồng thời, khá nhiều bạn đọc còn cho rằng chó cũng là động vật, nếu cấm ăn thịt chó thì chẳng lẽ cấm ăn luôn cả trâu, bò, gà…

“Trên thực tế mỗi quốc gia đều có phong tục, tập quán và cái nhìn riêng của họ. Chúng ta là Việt Nam, chúng ta là một quốc gia độc lập và không cần phải làm theo bất kỳ quốc gia nào khác. Nếu ai ủng hộ cấm thịt chó ở Việt Nam giống như Hàn Quốc thì đề nghị cấm luôn thịt bò giống người Ấn Độ hay cấm luôn thịt heo giống các nước Hồi giáo. Vậy mới là công bằng, vậy mới cập nhật, học hỏi theo tiến bộ thế giới về quyền động vật” - bạn đọc Nghĩa nói.

“Ở Việt Nam chỉ cần siết chặt nạn tiêu thụ chó, mèo bị trộm là đủ, vì người ta bức xúc vì nạn trộm cắp chó, mèo nhiều hơn là việc ăn thịt chó, mèo. Mà ăn trộm thì có nguồn tiêu thụ hàng chứ chả mấy ai đi ăn trộm chỉ để ăn cả. Vậy nên đánh thật mạnh vào chỗ tiêu thụ hàng ăn trộm tự nhiên sẽ giảm được nạn trộm chó, mèo. Còn dựa vào luật để xử phạt kẻ trộm vài đồng, phạt tù vài bữa cũng chả có chút tác dụng hay thậm chí cấm ăn thịt chó thì cũng chẳng giảm được tí nào” - bạn đọc Minh Thiện nêu.

“Tôi không ăn thịt chó nhưng tôi thấy việc cấm ăn thịt chó cũng không hợp lý. Có thể bạn không ăn nhưng người khác sẽ ăn, bao đời ông cha vẫn ăn thịt chó vì thời đó làm gì có sự lựa chọn nào khác, dần cũng trở thành thói quen. Chung quy lại chó cũng chỉ là một loại động vật để làm thịt phục vụ con người như bao loài động vật khác” - bạn đọc Trần Văn Hạnh.

Bạn đọc PhucAnKhang có ý kiến tương tự: “Chúng là vật nuôi để phục vụ cho các nhu cầu của con người kể cả nhu cầu về thức ăn. Sẽ ra sao khi loài vật này không bị giết thịt và nhanh chóng gia tăng số lượng, những nguy cơ mất cân bằng sinh thái sẽ không thể tránh khỏi. Vậy nên ai ăn cứ ăn, không phải cấm đoán, chỉ cần quản lý chặt an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc vật bị giết thịt là được”.

Hội An nói không với thịt chó, mèo

Ngày 5-12-2023, Tổ chức phúc lợi động vật toàn cầu FOUR PAWS và UBND TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam đã đóng cửa một trong những nhà hàng thịt chó, mèo cuối cùng tại Hội An.

Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng kể từ năm 2021, khi FOUR PAWS ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) cho dự án 02 năm với UBND thành phố Hội An, hỗ trợ Hội An trở thành thành phố thân thiện và không buôn bán thịt chó, mèo.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết: “Trong hai năm qua, với sự hợp tác của Four Paws, chúng tôi đã triển khai thành công một số hoạt động trên địa bàn TP Hội An, nhằm hạn chế tình trạng buôn bán thịt chó, mèo.

Mặc dù, vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng việc đóng cửa cửa hàng nói trên đánh dấu một bước tiến nữa trong việc loại bỏ dần việc buôn bán thịt chó, mèo ra khỏi thành phố Hội An, và chúng tôi khuyến khích các thành phố khác trên khắp Việt Nam làm điều tương tự”.