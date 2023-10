Hàn Quốc tăng cường đường bay tới Phú Quốc

Bắt đầu từ 26-11-2023, hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc Korean Air sẽ triển khai đường bay mới, khởi hành từ Seoul (Hàn Quốc) đến Phú Quốc. Theo đó, các chuyến bay sẽ khởi hành hàng ngày vào lúc 15h45 (giờ địa phương) từ Seoul và đến Phú Quốc vào 19h50. Chiều ngược lại từ Phú Quốc sẽ khởi hành lúc 21h20 và đến sân bay Incheon ở Seoul vào 4h50 sáng hôm sau (giờ địa phương).

Bờ cát trắng mịn và nước biển xanh như ngọc tại Bãi Kem, Phú Quốc. Ảnh: JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort

Lựa chọn hoàn hảo vào mùa đông

Việc Korean Air mở đường bay mới là tín hiệu cho thấy Phú Quốc sẽ được chứng kiến sự “đổ bộ” của du khách Hàn Quốc, bên cạnh các điểm đến vốn được tệp khách này ưa chuộng là Đà Nẵng và Nha Trang. Theo khảo sát của hãng thông tấn Yonhap, lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Phú Quốc đang dần tăng lên nhờ hiệu ứng truyền miệng, đến mức có thể dễ dàng nhìn thấy những biển hiệu Hàn Quốc ở các nhà hàng, tiệm massage ở trung tâm thành phố biển đảo.

Việc hãng hàng không quốc gia của Hàn Quốc triển khai đường bay mới tới Phú Quốc còn nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch ngày càng gia tăng của du khách nước này đến hòn đảo lớn nhất Việt Nam, đặc biệt vào mùa đông.

Theo các chuyên gia, tháng 11 là thời điểm thích hợp để mở đường bay mới tới Phú Quốc, do hòn đảo bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Nền tảng Booking mới đây cũng đã xếp Đảo Ngọc vào top 5 điểm đến mùa thu “lãng mạn nhất Việt Nam”, nhờ thời tiết ôn hòa đến mức lý tưởng vào mùa thu đông.

Những ngày này, Phú Quốc hầu như không mưa, nắng đẹp như rót mật, biển êm và thời tiết mát dịu nên phù hợp để du khách Hàn Quốc “trốn” cái lạnh ở nước mình, để tìm ánh nắng mặt trời ấm áp tại Đảo Ngọc, trải nghiệm các hoạt động ngoài trời như tắm biển, lặn ngắm san hô, chèo kayak, đặc biệt là chơi golf. Tờ TTL của Hàn Quốc cũng nhận định Phú Quốc là điểm đến du lịch mà gia đình, bạn bè và các cặp đôi đều có thể tận hưởng.

Hãng thông tấn Yonhap cũng gợi ý một loạt hoạt động mà khách Hàn Quốc ưa thích là trải nghiệm những thiên đường nghỉ dưỡng ở phía Nam đảo như Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, Premier Village Phu Quoc, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay…, hay ngắm khung cảnh Địa Trung Hải ở một đất nước nhiệt đới tại Thị trấn Hoàng Hôn – Sunset Town.

Thị trấn Hoàng Hôn tại nam đảo Phú Quốc là điểm đến được truyền thông Hàn Quốc ca ngợi

Chi phí hợp lý

Ông Yong Sung Ok - trưởng phòng khu vực Đông Nam Á của công ty du lịch top đầu Hàn Quốc Hanatour cho biết: "Việt Nam là quốc gia được tìm kiếm và phổ biến bậc nhất với du khách Hàn Quốc thời gian gần đây. Vị trí địa lý gần nhau, có nhiều đường bay, giá vé máy bay cũng tương đối rẻ với người Hàn Quốc". Có thể nhận định, ngoài cảnh sắc thiên nhiên và nhiều trải nghiệm hấp dẫn, một trong những lý do khiến khách Hàn ngày càng muốn đến du lịch Phú Quốc còn nhờ chi phí hợp lý.

Tạp chí du lịch của Canada – The Travel vào cuối tháng 9 cũng đã xếp Phú Quốc vào top 17 hòn đảo có chi phí du lịch tốt nhất thế giới. Theo The Travel, mặc dù giá lưu trú tại Phú Quốc có thể cao hơn một chút so với các điểm đến ở đất liền, nhưng vẫn hợp lý hơn nhiều so với các hòn đảo nổi tiếng khác trên thế giới. Tạp chí này cũng ví Phú Quốc là “thiên đường nhiệt đới”, thu hút du khách với nhiều trải nghiệm hấp dẫn như khám phá phong cảnh tuyệt đẹp của các bãi biển, trải nghiệm ẩm thực đường phố. Một số địa danh nổi bật là Hòn Thơm, Bãi Sao, Safari Phu Quoc…

Mộc Xà Thịnh Nộ tại Sun World Hon Thom là một trong những trò mạo hiểm được khách Hàn Quốc ưa thích

Ngoài ra, một điều hấp dẫn khách Hàn Quốc là chính sách thị thực “cởi mở” của hòn đảo. Phú Quốc hiện được xem là điểm đến hấp dẫn nhất tại Việt Nam với khách quốc tế do áp dụng chính sách nhập cảnh miễn hoàn toàn thị thực, thời hạn tạm trú lên tới 30 ngày.

Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, nước ta đã đón hơn 2,274 triệu du khách Hàn Quốc trong 8 tháng đầu năm 2023. Con số này gấp khoảng 16 lần mức tăng trưởng của cùng kỳ năm 2022. Tính đến hiện tại, Hàn Quốc được xác nhận là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam.

T.D