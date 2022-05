Hàng chục triệu mũi vaccine chưa được làm sạch dữ liệu

Ngày 20-5, ông Nguyễn Bá Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu y tế, Cục Công nghệ thông tin - Bộ Y tế, cho biết đến nay có khoảng 17 triệu người đã được cấp hộ chiếu vaccine COVID-19. Các mũi tiêm chưa được làm sạch bao gồm những mũi tiêm bị sai thông tin gồm số định danh, ngày sinh, họ tên và thông tin khác.

Còn 34-35 triệu mũi tiêm chưa được làm sạch

Tại hội nghị của liên bộ Y tế - Công an về làm sạch dữ liệu tiêm chủng vừa qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nhấn mạnh việc liên thông dữ liệu, xác thực thông tin không chỉ phục vụ việc tiêm chủng vaccine COVID-19, mà còn có ý nghĩa quan trọng về lâu dài trong quản lý sức khỏe toàn dân.

Theo ông Long, muốn làm được việc này, các địa phương phải khẩn trương kiện toàn Tổ công tác 06 theo chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời yêu cầu trước ngày 1-6 các địa phương phải hoàn thành cập nhật xác thực thông tin tiêm chủng. Hiện người dân đã tiêm, chỉ còn khâu thông tin, nếu thiếu, chưa chính xác thì phải cập nhật lại.

Như vậy, còn 10 ngày nữa là hết thời hạn phải hoàn thành làm sạch dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều dữ liệu sai sót chưa được xử lý, dẫn tới việc xác thực thông tin khó có thể thực hiện đúng tiến độ.

Khi được hỏi liệu Bộ Y tế có kế hoạch lùi thời hạn hoàn thành việc này hay không, ông Hùng cho hay: Hiện bộ vẫn đang yêu cầu các đơn vị liên quan đôn đốc, kiểm tra và xử lý phản ánh của người dân. “Bộ Y tế vẫn tiếp tục giám sát các cơ sở tiêm chủng trên cả nước rà soát, bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19. Qua kiểm tra, chúng tôi nhận thấy các địa phương còn thực hiện chậm, do đó cán bộ y tế cần phải tích cực phối hợp với lực lượng công an để đẩy nhanh tiến độ” - ông Hùng nhấn mạnh.

Lý do chậm cấp hộ chiếu vaccine

Về việc nhiều người dân phản ánh đến nay vẫn chưa được cấp hộ chiếu vaccine dù thông tin cá nhân không sai sót, theo ông Hùng là do các cơ sở tiêm chủng chưa thực hiện ký số.

“Khi Bộ Y tế chưa nhận được dữ liệu ký số của cơ sở tiêm chủng thì chưa thể ký số tập trung để cấp hộ chiếu cho người dân. Chỉ khi các điểm tiêm chủng cập nhật lên hệ thống thì mới thực hiện được các bước tiếp theo. Do đó, ai chưa được cấp hộ chiếu vaccine thì phản ánh với cơ sở tiêm chủng để cơ sở ký số” - ông Hùng lý giải.

Trường hợp đã tiêm ba, bốn mũi vaccine phòng COVID-19, đã được cấp hộ chiếu vaccine nhưng thông tin chỉ cập nhật hai mũi, ông Hùng lý giải có thể do người dân tiêm các mũi này ở các cơ sở tiêm chủng khác nhau. Cơ sở nào đã ký số và đẩy dữ liệu lên Bộ Y tế thì thông tin mới được cập nhật.

Trường hợp người dân cần hộ chiếu vaccine gấp để đi du học, công tác nước ngoài… Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng rà soát, bổ sung, xác thực thông tin tiêm chủng vaccine COVID-19; nhập dữ liệu người dân tiêm chủng vaccine COVID-19 đầy đủ, chính xác lên hệ thống để cấp hộ chiếu cho người dân, đồng thời kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.•

Hộ chiếu vaccine là chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 điện tử do Bộ Y tế cấp cho người dân, sử dụng các tiêu chuẩn do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Liên minh châu Âu (EU) ban hành.

Người dân đã tiêm chủng và được cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu lên hệ thống, được xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải làm thủ tục gì thêm.

Nếu có sai sót/thiếu thông tin, người dân cần liên hệ (trực tiếp hoặc phản ánh trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 https://tiemchungcovid19.gov.vn) với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung, cập nhật.