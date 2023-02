(PLO)- Ngành hàng không Việt Nam đã phục hồi và hết năm 2022 thị trường hàng không nội địa đã phục hồi hoàn toàn.

Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA) vừa dự báo về thị trường hàng không toàn cầu. IATA nhận định sản lượng luân chuyển hành khách quốc tế năm 2023 dự kiến bằng 80% so năm 2019 và nội địa đạt khoảng 95% so năm 2019.

Tuy nhiên, tốc độ hồi phục tại các khu vực khác nhau, trong đó khu vực Châu Á - Thái Bình Dương được dự báo là phục hồi chậm nhất. Doanh thu vận tải hành khách dự báo tăng và ngành hàng không toàn cầu sẽ có lãi trở lại.

Ngành hàng không Việt Nam, đã phục hồi và hết năm 2022 thị trường hàng không nội địa đã phục hồi hoàn toàn và có sự tăng trưởng cao so với giai đoạn năm 2019.

Thị trường quốc tế đang dần dần hồi phục và dự báo sẽ đạt được mức năm 2019 vào cuối năm 2023. Có thể khẳng định, thị trường hàng không sẽ hoàn toàn hồi phục vào cuối năm 2023, bên cạnh cơ hội cho ngành hàng không thì vẫn sẽ có những thách thức lớn như hạn chế về hạ tầng cảng hàng không, sự bất ổn của giá nhiên liệu, sự thiếu hụt nhân sự chuyên môn hàng không, xung đột Nga - Ukraine.

Việc điều chỉnh của Trung Quốc liên quan đến kiểm dịch y tế, xuất nhập cảnh áp dụng từ ngày 8-1-2023 là cơ hội để các hãng hàng không hai nước phục hồi việc khai thác thị trường quan trọng này.

Trong giai đoạn ngắn hạn, thị trường hàng không Việt Nam - Trung Quốc chưa thể phục hồi như thời điểm trước dịch.

Nhà chức trách hàng không dự báo, tổng thị trường vận tải hàng không Việt Nam năm 2023 đạt xấp xỉ 80 triệu khách và 1,44 triệu tấn hàng hóa, tăng tương ứng 45,4% về hành khách và 15% về hàng hóa so với năm 2022.

So với cùng thời điểm trước đại dịch (năm 2019) tăng xấp xỉ 1% về hành khách và 14,8% về hàng hóa. Trong đó, vận chuyển nội địa đạt 45,5 triệu khách tăng 5% so với năm 2022 và tăng 22% so với năm 2019; 230 nghìn tấn hàng hóa tăng 55% so với năm 2022 và bằng 85% so với năm 2019.

Vận chuyển quốc tế đạt 34 triệu khách, bằng ba lần so năm 2022 và 83,5% so với năm 2019; 1,23 triệu tấn hàng hóa tăng 10% so với năm 2022 và 22,4% so với năm 2019.

Hàng không Việt kiếm bộn tiền tháng tết (PLO)- Không chỉ các sân bay có mùa tết bội thu, các hãng hàng không trong nước được bơm thêm dòng tiền mạnh mẽ nhờ các chuyến bay đầy ắp khách với giá vé tăng kịch khung.

PHONG ĐIỀN