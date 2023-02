Hàng không Việt kiếm bộn tiền tháng tết

(PLO)- Không chỉ các sân bay có mùa tết bội thu, các hãng hàng không trong nước được bơm thêm dòng tiền mạnh mẽ nhờ các chuyến bay đầy ắp khách với giá vé tăng kịch khung.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đánh giá lượng khách nội địa bay dịp tết Nguyên đán tăng tới 60% so với thường lệ.

Theo đó, hệ thống 21 sân bay do ACV khai thác bước vào giai đoạn cao điểm tết triển khai công tác khai thác, an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao.

Đại diện ACV thông tin tổng lượng khách trong tháng 1-2023 đạt khoảng 10 triệu khách, tăng 149,3% so với cùng kỳ năm 2022 (trong đó khách quốc tế ước đạt 2,4 triệu lượt). Hàng hóa bưu kiện đạt 99.000 tấn, giảm 30,5% so với năm 2022.

Tính riêng đợt cao điểm tết (từ 15 tháng chạp đến ngày 5 tết), sản lượng khai thác đạt 45.735 lượt chuyến, 6,5 triệu hành khách.

Đại diện ACV đánh giá cao điểm tết, các hãng hàng không trong nước tăng rất nhiều chuyến bay để đáp ứng như cầu đi lại của bùng nổ của người dân. Đặc biệt là tại các cảng hàng không lớn như Tân Sơn Nhất và Nội Bài số lượng chuyến bay được tăng cường xuyên đêm, trải đều từ sáng đến tối góp phần giảm áp lực cho nhà ga vào ban ngày.

Tại sân bay Tân Sơn Nhất, mùa tết năm nay liên tục ghi nhận kỷ lục theo từng ngày, đặc biệt ngày 27-1 (mùng 6 tết) có 916 chuyến bay với gần 150.000 khách. Tại sân bay Nội Bài, số khách các ngày 26, 27 và 29-1 tương ứng 92.000 nghìn khách, 94.000 và 88.000 khách.

Không chỉ các sân bay có mùa tết bội thu, các hãng hàng không trong nước cũng được bơm thêm dòng tiền mạnh mẽ nhờ các chuyến bay đầy ắp khách với giá vé tăng kịch khung, thậm chí nhiều chặng bay sau tết quay lại TP.HCM không còn vé.

Riêng Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines và VASCO) từ ngày 6-1 đến hết 29-1-2023, đã vận chuyển 2,4 triệu lượt khách, tương ứng thực hiện hơn 14.500 chuyến bay trên toàn mạng nội địa và quốc tế.

Như vậy, so cùng kỳ giai đoạn trước dịch là tết 2020, lượng khách của Vietnam Airlines vượt gần 20%. Tỷ lệ lấp đầy chuyến bay cao, đặc biệt là các ngày sau tết từ 28-1, tỷ lệ đạt xấp xỉ 100% trên hầu hết các đường bay, cao hơn 10% so sánh cùng kỳ 2020.

