Làm rõ việc bùn đất nạo vét kênh ở Long An bị đem bán 19/02/2025 16:12

Những ngày qua, nhiều người dân ở ấp Bình An A, xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An (tỉnh Long An) cho biết có tình trạng có người tự ý lấy đất nạo vét kênh cặp tuyến đường Vành đai TP Tân An (tuyến bờ Kênh Nổi đã bị khai thác gần 1km), vận chuyển đi nơi khác để bán thu lợi.

Các xe tải xếp chờ để lấy đất chở đi. Ảnh: DK

Theo ghi nhận của PV PLO, trưa ngày 16-2, khu vực khai thác đất cặp đường Vành đai TP Tân An có từ 3 đến 5 xe tải và 2 xe ba gác (loại từ 1 đến 4 tấn) nằm cặp theo đường Vành đai TP Tân An chờ sẵn để chở đất.

Phần đất nạo vét kênh được múc đem lên xe tải chở đi. Ảnh: DK

Sau đó, những phương tiện này được xe múc chờ sẵn, lấy đất đưa lên xe di chuyển đến điểm bán. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục khối đất được đem lên xe chạy đi.

Đất được đem bán trên quốc lộ 62 với giá 400.000 đồng/xe. Ảnh: DK

Theo tìm hiểu mỗi xe tải đem bán với giá 800.000 đồng/xe, xe ba gác 400.000 đồng/xe. Ngay trong ngày chủ nhật đã có trên hàng trăm khối đất được xe tải và xe ba gác đem bán ở đường Huỳnh Châu Sổ (Phường 6, TP Tân An) và quốc lộ 62 ( ấp 3, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An).

Đất được xe tải đem chở đến khu vực đường Huỳnh Châu Sổ, phường 6. Ảnh: DK

Đến hơn 17h, tất cả phần đất dự trữ từ nạo vét kênh để ở cặp đường Vành đai TP Tân An đã chở đi hết, toàn phần mặt bằng đường nơi đây trở lại phẳng lì như ban đầu con kênh chưa được nạo vét.

Theo Ông NVT ( người dân xã Lợi Bình Nhơn, TP Tân An), Kênh Nổi được nạo vét cuối năm 2024 để tiện cho việc sản xuất của người dân ở ấp. “Phần đất được nạo vét lên cặp đường Vành đai là đất bùn nhưng đến nay được khô cứng nên rất dễ vận chuyển. Việc lấy đất này diễn ra rất nhanh chóng, ở đây không ai biết chở đi đâu nhưng sau một ngày đất đã đem đi hết không còn ở đây nữa".

Đất nạo vét kênh được xe tải di chuyển trên đường Vành đai TP Tân An. Ảnh: DK

Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch UBND TP Tân An cho biết, UBND Tân An cho chủ trương nạo vét các tuyến kênh nội đồng để phục vụ tưới tiêu cho người dân. Đất nạo vét dự trữ chờ có phương án sử dụng.

"Trước đó các tuyến kênh công cộng trên địa bàn thành phố đã giao địa phương quản lý, đất bùn nạo vét Kênh Nổi đem lên dự trữ để đó, địa phương chưa đề xuất sử dụng. Trước thực trạng lượng đất này bị di dời sang vị trí khác, UBND TP đã giao cơ quan chức năng điều tra làm rõ sự việc để có hình thức xử lý theo quy định.", ông Thảo nói.