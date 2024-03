Hàng loạt sao MU lên tiếng về Paul Pogba

Cựu sao Manchester United và hiện chơi cho Juventus Paul Pogba vừa nhận án phạt “kịch khung” cấm thi đấu 4 năm vì sử dụng doping. Trong lúc, nhà vô địch World Cup 2018 người Pháp Paul Pogba khẳng định anh sẽ làm đơn kháng cáo án phạt thì hàng loạt đồng đội cũ của anh tại Old Trafford cũng lên tiếng.

Paul Pogba đã viết một tuyên bố dài trên Instagram sau khi bị cấm thi đấu dài hạn vì sử dụng doping và đồng đội cũ ở MU, Bruno Fernandes hiện đã gửi tin nhắn ủng hộ. Đội trưởng MU Bruno Fernandes nói rằng anh sẽ “cùng sát cánh” với Paul Pogba khi cầu thủ người Pháp cố gắng chống lại lệnh cấm thi đấu kéo dài 4 năm của mình.

Bruno Fernandes ủng hộ Paul Pogba. ẢNH: GETTY

Với án cấm thi đấu này, sự nghiệp cầu thủ của Paul Pogba gần như kết thúc. Pogba ban đầu bị tạm đình chỉ thi đấu vào tháng 9 năm ngoái sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy anh dương tính với DHEA, chất bị cấm giúp tăng testosterone nội sinh. Và mẫu thử B cũng cho kết quả dương tính. Pogba và người đại diện của anh liên tục khẳng định anh không cố ý sử dụng doping.

Tòa án chống doping quốc gia không đồng ý với quan điểm đó và tuyên Pogba nhận mức án kịch khung cấm thi đấu 4 năm. Paul Pogba đã đăng lên Instagram một tuyên bố đầy cảm xúc và anh đã nhận được tin nhắn ủng hộ từ một số đồng đội cũ ở MU.

Đội trưởng hiện tại của MU Bruno Fernandes đã viết bình luận trong bài đăng của Paul Pogba: “Cùng nhau nhé anh bạn,” trong khi Harry Maguire nói: “PP,” với biểu tượng cảm xúc trái tim tình yêu.

Raphael Varane và Jadon Sancho cũng bình luận bằng biểu tượng cảm xúc hình trái tim để bày tỏ sự ủng hộ đến Pogba. Những tin nhắn ủng hộ Pogba tiếp tục đến. Cựu cầu thủ của MU Luis Nani nói: “Anh là người anh em mạnh mẽ, hãy tiếp tục chiến đấu vì sự nghiệp bóng đá của mình”.

Nhiều sao MU đã ủng hộ và động viên Paul Pogba. ẢNH: MIRROR

Paul Pogba đã bày tỏ sự thất vọng trước án phạt khi viết trên Intagram: “Hôm nay tôi đã được thông báo về quyết định của Tòa án chống doping của Tribunale Nazionale và tin rằng phán quyết đó là không chính xác.

Tôi buồn, sốc và đau lòng vì mọi thứ tôi đã xây dựng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của tôi đã bị lấy đi. Khi tôi thoát khỏi sự hạn chế của pháp luật, toàn bộ câu chuyện sẽ trở nên rõ ràng, nhưng tôi chưa bao giờ cố ý sử dụng bất kỳ chất bổ sung nào vi phạm các quy định chống doping.

Là một vận động viên chuyên nghiệp, tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để nâng cao thành tích của mình bằng cách sử dụng chất cấm và chưa bao giờ thiếu tôn trọng hoặc lừa dối các vận động viên đồng nghiệp, cũng như những người hâm mộ của bất kỳ đội nào mà tôi từng thi đấu hoặc chống lại họ. Do hậu quả của quyết định được công bố ngày hôm nay, tôi sẽ kháng cáo trước Tòa án Trọng tài Thể thao”.

Hiện Paul Pogba còn hợp đồng với Juventus đến mùa hè năm 2026. Juventus đang cân nhắc chấm dứt hợp đồng với Pogba. Khoảng thời gian thứ hai của Pogba tại Juventus đúng nghĩa là một thảm họa.

Paul Pogba và Bruno Fernandes có vài năm chơi bóng cùng nhau tại MU. ẢNH: GETTY

Paul Pogba trở lại Juventus theo dạng chuyển nhượng tự do từ MU nhưng mùa giải đầu tiên của anh bị hủy hoại vì chấn thương. Tiền vệ 30 tuổi người Pháp cũng mới chỉ ra sân 2 lần ở Serie A mùa này trước khi anh bị đình chỉ thi đấu.

MU trước đây đã biến Pogba thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử CLB khi mua anh từ chính Juventus với giá 89 triệu bảng Anh vào năm 2016. Tuy nhiên, Paul Pogba chưa bao giờ đạt được đỉnh cao như mong đợi tại Old Trafford. Khi còn trẻ, Pogba từng chơi cho MU dưới thời Sir Alex Ferguson nhưng anh lại rời Old Trafford để sang Juventus dưới dạng chuyển nhượng tự do và thành danh tại Ý.

