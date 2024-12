Hàng ngàn người dân Long An phấn khích xem đua xuồng ba lá 02/12/2024 18:11

(PLO)- Hàng ngàn người đã đến cổ vũ cho các đội đua xuồng ba lá Tuần Văn hóa - Thể Thao - Du lịch tỉnh Long An tạo bầu không khí sôi nổi và hấp dẫn.

Sáng ngày 2-12, tại bờ kè sông Bảo Định, Sở VH-TT&DL tỉnh Long An đã tổ chức lễ khai mạc Giải đua xuồng ba lá tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần 2 năm 2024.

Hơn 150 VĐV tham gia giải đua xuồng ba lá. Ảnh: HUỲNH DU

Tham gia giải lần này có hơn 150 VĐV của 15 đội đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Long An và hai ngành Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Theo đó, các đội thi đấu ở 6 nội dung: Đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ, đội nam, đội nữ và đội nam, nữ với cự ly 200m, theo lộ trình bắt đầu xuất phát từ Cầu Bảo Định và điểm đích đến tại trước Cầu Đúc.

Các đội sẽ tham gia với cự ly 200 mét. Ảnh: HUỲNH DU

Các đội mỗi nội dung sẽ được chia vào các bảng thi đấu vòng loại. Mỗi nội dung sẽ lấy thành tích nhất, nhì mỗi lượt bơi vào thi đấu bán kết. Ngay sau lễ khai mạc, các lượt thi đấu vòng loại đã diễn ra.

Các đội xuất phát đầy quyết tâm. Ảnh: HD

Các VĐV nỗ lực hết mình để đem về chiến thắng cho đội nhà. Ảnh: HD

Với sự chuẩn bị chu đáo cho giải đua, các đội đã thi đấu đầy quyết tâm với sự cổ vũ nhiệt tình của rất đông của người dân ở hai bên sông Bảo Định, tiếng trống rộn rã, tiếng hò reo... Các lượt đua diễn ra hấp dẫn, gay cấn, các đội đua bám đuổi nhau quyết liệt.

Hàng ngàn người đến xem, cổ vũ cho các đội thi đấu. Ảnh: HD

Sau một ngày thi đấu sôi nổi, đội huyện Mộc Hóa đã xuất sắc đạt giải nhất toàn đoàn, giải nhì đội huyện Thạnh Hóa, giải ba đội Tân Hưng.

Ban Tổ chức trao giải nhất, nhì, ba toàn đoàn cho đội Mộc Hóa, Thạnh Hóa, Tân Hưng. Ảnh: HD

Giải đua xuồng ba lá là giải thể thao, nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng tuần Văn hóa – Thể thao – Du lịch Tỉnh long An lần thứ 2 năm 2024 với thông điệp “Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn”.

Giải đua xuồng ba lá nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Tuần Văn hóa- Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2. Ảnh: HD

Nhằm khơi lại văn hóa truyền thống của người dân Long An tự hào sáng mãi 8 chữ vàng “trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”, phát huy và gìn giữ bản sắc văn hóa Tây Nam bộ với nét đẹp miền sông nước.